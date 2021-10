A spanyol Agatha Christie valójában három férfi

Carmen Mola, bűnügyi regények sikerszerzője nyerte el idén a legmagasabb, egymillió eurós (360 millió forint) pénzjutalommal járó spanyol irodalmi kitüntetést, a Planeta-díjat – adta hírül az MTI. A hétvégi díjátadó gálán az is kiderült: valójában három forgatókönyvíró rejtőzik a női álnév mögött, akik évek óta ezen a néven publikálták közös könyveiket.

A Plantea-díj különlegessége, hogy a pályamunkákat álnéven és álcímmel kell beküldeni, így a zsűri is csak a döntés meghozatala után tudja meg, valójában kit is jutalmazott. Ebben az esetben azonban volt egy duplacsavar is.

Miután a Sergio López álnéven, A tűz városa címmel benyújtott regényt győztesnek hirdették, nyilvánosságra hozták, hogy annak eredeti szerzője Carmen Mola, a könyv címe pedig A vadállat.

Carmen Moláról eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy 1973-ban született, és tanár. Az elmúlt négy évben három krimije jelent meg, amelynek Elena Blanco rendőrnő a főhőse, és több mint 150 ezer példány kelt el belőlük tíz különböző országban.

Az írónő helyett azonban három forgatókönyvíró állt színpadra, és közölték, hogy évek óta dolgoznak közösen a női álnév alatt.

Agustín Martínez az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: az irodalomban nincsenek úgy értékelve a közös alkotások, mint más művészeti ágakban, például a festészetben vagy a zenében. A közös munka azonban rendkívül ösztönző, mert az alkotók folyamatosan tanulnak egymástól, és a tehetség is megsokszorozódik.

A trió lelepleződése után is folytatni kívánja a közös munkát, azonban mostantól saját néven. Krimisorozatuk első regényének, A cigány menyasszonynak televíziós adaptációján is dolgoznak.

A barcelonai Planeta Kiadó által alapított elismerést 70. alkalommal ítélték oda, a győztesek a királyi pártól vehették át a díjat, amelynek összegét idén emelték egymillió euróra a korábbi 601 ezer euróról.