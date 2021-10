Megint Budapesten fújja Ian Anderson, aki már ötven éve túl öreg a Rock and Rollhoz

A hetvenes évek egyik legnagyobb hatású zenekara, a progresszív rockot játszó Jethro Tull november 12-én újra a budapesti Kongresszusi központban lép fel. A koronavírus miatt korábbra tervezett Prog Years című turnéjukat halasztották mostanra.

Ezenkívül már egy szerződést is aláírtak egy új lemez megjelentetésére, amely valószínűleg 2022 elején elején jelenik meg – tudatták a zenekar honlapján.

Ahhoz képest, hogy a Jethro Tull már 1976-ban kiadott egy anyagot „Too Old to Rock and Roll, and too Young to Die” vagyis „Túl öreg a Rock and Roll-hoz, de túl fiatal meghalni címmel”, jól tartja magát, és továbbra is igen aktív az idén 74 éves Ian Anderson.

A Jethro Tull együttes a nagy-britanniai Blackpoolban alakult, az 1960-as években. Zenéjüket a zenekarvezető és egyetlen állandó tag, Ian Anderson sajátos éneklési stílusa, egyéni fuvolajátéka és a szokatlan, meglehetősen összetett dalszerkesztés jellemzi. A másik oszlopos tag Martin Barre gitáros volt, aki a második album felvételéhez csatlakozott, és 2015-ben hagyta el az együttest. Nyilatkozata szerint

fontos, hogy az emberek észrevegyék, hogy többé már nem lesz Jethro Tull. Két szólózenekar lesz: az Ian Anderson Band és a Martin Barre Band.

Kezdetben a klubok igazán nem hívták vissza őket, ezért gyakran váltottak nevet, hogy így járjanak túl a klubvezetők eszén. A neveket általában azok találták ki, akik helyet szereztek nekik. egyikük, egy történelemmániás javasolta a Jethro Tull nevet.

Jethro Tull18. századi mezőgazdász volt, aki vetőgép feltalálójaként írta be a nevét a történelemkönyvekbe. Anderson később gyakran nyilatkozta, ha újrakezdhetné, soha többet nem nevezné el zenekarát egy halott emberről.

Zenéjük – bár először csak blues rockot játszottak – később klasszikus, kelta és art rock elemeket is egyesített magában.

A zenekar 1972-ben jelentette meg legismertebb albumát, az Aqualungot. A címszereplő, Aqualung egy alkoholista, pedofil hajléktalan, és bár a lemezt számtalan kritika érte, az ezen szereplő Locomotive Breath igazi sláger lett.

A Jethro Tull eddigi utolsó lemezét 2014-ben adta ki. Ezen a régi tagok közül már senki sem játszik.

A zenekarnak magyar vonatkozása is van. Az egyik legismertebb nótájuk címe „Budapest", amely a történet szerint egy szerelmi kalandról szól. A dal első versszaka hevenyészett fordításban:

Azt hiszem, középtávfutó volt Remek indok volt egy bulira... Tökéletes mosoly játszott az arcán Budapesten. Forró éjszaka Budapesten.

(Borítókép: A Jethro Tull zenekar koncertezik Madridban 2020. február 29-én. Fotó: Ricrdo Rubio / Europa Press / Getty Images)