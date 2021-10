Hulladékmentes ruhák és műanyag ékszerek a Bálna gyomrában

Katti Zoób bemutatójával zárult a 2022-es tavaszi és nyári kollekciókat felvonultató BCEFW. Megtelt a budapesti Bálna rendezvényközpont – a Magyar Divat & Design Ügynökség több mint 4000 főre teszi a hétvégi látogatók számát.

Október 17-én, a divathét záró délelőttjén a környezettudatos és a V4-es tervezőké, valamint a fiatal tehetségeké volt a főszerep. Az Index néhány vasárnap bemutatkozó tervezőt kérdezett a kollekciójáról.

A divat jövője talán éppen Vetlényi Alma (ALMA), és Ferencz Borbála (BORBALA) ruháiban rejlik. E két hölgy képviselte a környezettudatos divatot.

Vetlényi Alma kreatív családba született: édesanyja tervezői iskolát végzett, festőművész édesapjától is az alkotói motivációt örökölte.

A szüleim szakmái bennem és a munkáimban egyesültek. Másodéves egyetemistaként elgondolkoztam, hogy a szakmán belül merre is menjek tovább. Pályázatokra jelentkeztem, 2015-ben már részt vettem a Gombold újra! bemutatóján, igaz, akkor még az évfolyamtársammal közösen terveztünk egy kapszulakollekciót. Bekerültünk a döntőbe, az volt életem első divatbemutatója

– emlékezett vissza a tervező.

Alma 2016-ban már önálló kollekcióval indult a Gombold újrán! Abban az esztendőben a fenntartható divat témakörét dolgozták fel a tervezők, Alma projektje pedig annyira jól sikerült, hogy végül ő lett a legjobb hazai divattervező.

Almának már az első kollekciója úgynevezett zero waste szabászati eljárással készült, vagyis a tervező mindenféle szabászati hulladék hátramaradása nélkül készítette el a kapszulakollekciót. Teltek az évek, a zero waste technika azonban megmaradt, sőt, kibővült.

Evidens volt, hogy továbbra is természetes összetételű, lebomló alapanyagokkal dolgozzak. Beleástam magam a témába, hogy még több környezetkímélő módszert találjak. Ez idővel egyre költségesebbé vált, így csak fokozatosan tudtam átállni a tudatos gondolkodásra és kivitelezésre. Ma már az alapanyagaim 90%-a minősítési jellel ellátott: ez annyit tesz, hogy a tervezőt és a vásárlót is biztosítja, hogy az anyag környezetbarát körülmények között készült. A divatipar a világ második legszennyezőbb iparága, így fontos, hogy már az alapanyagok is odafigyeléssel készüljenek