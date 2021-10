A család az család, a lótusz, meg lótusz

Gryllus Dorka, Palya Bea és Pál Marci durván finom kaját kap Lakatos Márktól, miközben a családról beszélgetnek. Ezúttal a közös mese is profi lett.

Másodszor jelentkezik a Konyhanyelv, Lakatos Márk és az Index szerda esti vacsorabeszélgetése. Márk ezúttal barátait, Gryllus Dorkát, Palya Beát és Pál Marcit látja vendégül.

Gryllus Dorka két gyermekét nevelgeti párjával, a szintén színész Simon Kornéllal, Palya Bea énekesnő egyszülős családmodellben igyekszik két csemetéje érdekében megfelelni az anyaszerepnek, Pál Marci - aki sok más egyéb mellett a Szivárványcsaládokért Alapítvány szóvivője – párjával Ádámmal három éve fogadták örökbe Andris fiukat. A Konyhanyelv szereplői a fentiekből már sejthető módon ezúttal a család témát járták és ették körül.

Márk durván gasztrózott, rákot, lazacot és majd nézzék meg, hogy még miket rittyentett össze profi konyhájában, nem egy átlagos vacsoracsata szinten.

A beszélgetés helyenként közelről súrolta a Család-barát magazin tematikáját, de ebben a témában nehéz újat mondani.

Elhangzik, hogy gyereket nevelni felelősség, és nem tudjuk nem elkövetni azokat a hibákat, amiket a szüleink is elkövettek velünk kapcsolatban.

Kiderül, hogy minden szülőn kitör a frász, amikor meg próbálja fejteni, miként ússza meg, hogy a gyereke diktáljon, mert az is fontos, hogy a csemete mindig szabadnak és autentikus személynek érezze magát. A téma szinte örök, és kimeríthetetlen, a műsorban is szó esik még néhány ősidők óta megoldásra váró szülői feladatról a fentieken kívül is.

Vita ezúttal nincs, jó hangulatú, néha kifejezetten elmélyült beszélgetés annál inkább. Többek közt abban is egyetértenek a jelenlevők, hogy a hivatalos melegházasság a legkonzervatívabb dolog a világon.

Márk jó érzi magát a vendégekkel, a vendégek meg Márkkal, és a végén kiderül, hogy akinek kis gyerekei vannak, ráadásul mesélni is szokott nekik, az nagyon profi közös mesét hoz össze kartársaival.

Spoiler nélkül elárulható még, hogy

Marci tizenhét évesen ruccant fel Pécsről Pestre az Angyalbárba,

Bea szülei minden húsvétkor hegedűszó mellett ringatóztak az erkélyen,

Dorkát egyszer vágta pofon az apukája, és ha volt is rá oka, mégis tévedett,

Márk pedig kibukott szülei békülőszexe miatt.

Minden szerda este új epizóddal jelentkezik a Konyhanyelv, benne provokatív, érvényes és pikáns témákkal. Az előző részben Dietz Gusztáv, Nagy Zsolt és Molnár noÁr Áron volt Márk vendége, hogy tele hassal beszélgessenek a függőségről. Tartson velünk jövő héten is a terített asztal mellett!