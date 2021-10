A Highlights of Hungary idén is felkutatja a kiválóságokat

Kiválóság. Nagyjából ebbe az egyetlen szóba össze lehet sűríteni azt, amire a Highlights of Hungary 2013 óta minden évben keresi a választ. Pontosabban azokat a személyeket és közösségeket kutatja fel, akik és amelyek valamiben kiemelkedőt, példaértékűt mutatnak. A Highlights of Hungary alapítói a kiválóság mellé még odateszik a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékeit is, szülessen az országhatáron belül vagy határon túl.

Az Index tavaly médiatámogatóként, idén stratégiai partnerként csatlakozik az eseménysorozathoz, amelynek első állomása mindig a Highlights of Hungary nagyköveteinek kiválasztása. Segítségükkel évről évre olyan kiemelkedő történetek és kiváló teljesítmények ismerhetők meg, amelyek szemléletformálóak és közösségépítők egyben.

Az Index tavaly kedvencet is választott a 2020-as jelöltek közül, erről bővebben is olvashatnak.

A nagykövetek kiválasztása azért is fontos, mivel maguk is kiválóságoknak számítanak a maguk területén. Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója ezt így foglalja össze:

Tavaly az előzetes várakozásainkat messze felülmúlta az egész évad iránti érdeklődés. Részben ez annak is köszönhető, hogy remek nagyköveteink voltak. Idén azt reméljük, hogy még a tavalyi eredményeinket is túlszárnyaljuk; a nagykövetek a maguk területén is rendkívül eredményes szereplők. Önazonosnak érzik a Highlights of Hungary célját, hogy népszerűsítsék az elismerés kultúráját.

A tavalyi nagykövetek közül Mádai Vivien az Index kultúra rovatának podcastműsorának vendége is volt. A beszélgetésben többek között azt mondta, hogy a cél nem az, hogy a jelöltek élete megváltozzon, hanem hogy példájuk útmutató legyen.

A nagyköveti feladatáról pedig Mádai Vivien ezt mondta:

Kicsit mentorok vagyunk, kicsit az esemény navigátorai, és kicsit össze is fogjuk ezt a programot.

Idén Highlights of Hungary-nagykövetté választották:

Bagossy Norbertet , Fonogram díjas zenészt, énekest, a Bagossy Brothers alapítóját: „Hiszem, hogy úgy szép az élet, ha az ember lélekben egy kicsit mindig gyermek tud maradni, és mer igazán nagyot álmodni. Aztán újra és újra mer küzdeni az álmaiért, még ha azok néha elérhetetlennek is tűnnek.”

, Fonogram díjas zenészt, énekest, a Bagossy Brothers alapítóját: „Hiszem, hogy úgy szép az élet, ha az ember lélekben egy kicsit mindig gyermek tud maradni, és mer igazán nagyot álmodni. Aztán újra és újra mer küzdeni az álmaiért, még ha azok néha elérhetetlennek is tűnnek.” Trunk Tomi youtubert, Z generáció-szakértőt: „Kis országok kiemelkedő történetei iránt pedig tapasztalatom szerint a nagyvilágban is sokkal nagyobb érdeklődés fordul, mint a nagyok borítékolható sikerei felé. E történetek támogatással és a közösségi média segítségével pedig szárnyra kaphatnak, így másokat inspirálhatnak, új történeteket teremtve.”

youtubert, Z generáció-szakértőt: „Kis országok kiemelkedő történetei iránt pedig tapasztalatom szerint a nagyvilágban is sokkal nagyobb érdeklődés fordul, mint a nagyok borítékolható sikerei felé. E történetek támogatással és a közösségi média segítségével pedig szárnyra kaphatnak, így másokat inspirálhatnak, új történeteket teremtve.” Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázót, az Immunetec Proof Kft. alapítóját: „Élsportolóként és az egyik legnépszerűbb magyar sportág képviselőjeként mindig nagyon jólesett, ha elismerésben részesültem, de ez nem mindig volt így. Hosszú út, kitartás, háttérmunka és küzdelem kellett ahhoz, hogy most itt legyek ezen a szinten. Saját bőrömön is megtapasztaltam, mennyire nagy lökést adhat, ha az ember megkapja a bizalmat, a háttérsegítséget. Számomra ezt Benedek Tibor adta meg.”

olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázót, az Immunetec Proof Kft. alapítóját: „Élsportolóként és az egyik legnépszerűbb magyar sportág képviselőjeként mindig nagyon jólesett, ha elismerésben részesültem, de ez nem mindig volt így. Hosszú út, kitartás, háttérmunka és küzdelem kellett ahhoz, hogy most itt legyek ezen a szinten. Saját bőrömön is megtapasztaltam, mennyire nagy lökést adhat, ha az ember megkapja a bizalmat, a háttérsegítséget. Számomra ezt Benedek Tibor adta meg.” Mádai Vivient , televíziós műsorkészítőt, a Mokka műsorvezetőjét: „A Highlights of Hungary azokat a történeteket, sikereket és eredményeket hivatott felfedezni, amelyek talán nem kerülnének más úton reflektorfénybe, éppen ezért nemcsak megtiszteltetés a nagyköveti csapatba tartozni, de nagy felelősség is.”

, televíziós műsorkészítőt, a Mokka műsorvezetőjét: „A Highlights of Hungary azokat a történeteket, sikereket és eredményeket hivatott felfedezni, amelyek talán nem kerülnének más úton reflektorfénybe, éppen ezért nemcsak megtiszteltetés a nagyköveti csapatba tartozni, de nagy felelősség is.” Trellay Leventét , a 100sparks, a TELEP és a TELEP Galéria, valamint a BUDAPEST BÄGEL alapítóját: „Ez a platform igyekszik elkerülni a korunkra oly jellemzővé vált általánosítás csapdáját. Nagymértékben törekszik a tájékozottságra, tehát nemcsak ítéletet hoz, hanem próbálja meglátni a lehetőséget akár a kisebbnek tűnő projektekben is.”

, a 100sparks, a TELEP és a TELEP Galéria, valamint a BUDAPEST BÄGEL alapítóját: „Ez a platform igyekszik elkerülni a korunkra oly jellemzővé vált általánosítás csapdáját. Nagymértékben törekszik a tájékozottságra, tehát nemcsak ítéletet hoz, hanem próbálja meglátni a lehetőséget akár a kisebbnek tűnő projektekben is.” Gém Pétert , a Dorko márka és a Dorko Vakvezető Kutyakiképző Központ alapítóját: „Mindig azt kerestem, hogy kiváló emberekkel dolgozhassak együtt közös célokon.”

, a Dorko márka és a Dorko Vakvezető Kutyakiképző Központ alapítóját: „Mindig azt kerestem, hogy kiváló emberekkel dolgozhassak együtt közös célokon.” Nagy Annát , az Egyszülős Központ alapítója és vezetőjét (2018-ban Highlights of Hungary-jelölt): „Az a sok csoda, amit látok magam körül, legyen ünnep azoknak, akik megteremtették, és szikra azoknak, akik már ott állnak a rajtvonalnál.”

, az Egyszülős Központ alapítója és vezetőjét (2018-ban Highlights of Hungary-jelölt): „Az a sok csoda, amit látok magam körül, legyen ünnep azoknak, akik megteremtették, és szikra azoknak, akik már ott állnak a rajtvonalnál.” Margaret Ann Dowlingot , a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Brand Irodájának vezetőjét: „Régóta fontos számomra, hogy a jót kiemeljem, és izgatottan várom, hogy ezt az elképzelést egy nagyobb publikum előtt tettekre váltsam.”

, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Brand Irodájának vezetőjét: „Régóta fontos számomra, hogy a jót kiemeljem, és izgatottan várom, hogy ezt az elképzelést egy nagyobb publikum előtt tettekre váltsam.” Ókovács Szilveszter operaénekest, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját: „A jóistentől azt a küldetést kaptuk, hogy Magyarországon éljünk, itt hassunk, alkossunk, gyarapítsunk. Ez az elhívás mindannyiunknak szól, akár családi életünkben kiteljesedve, akár hivatásunkat gyakorolva.”

A nagykövetek mostantól gyűjtik ezeket a kiválóságokat. Hogy kit, kiket jelölnek példaképnek, azt januárban tudhatjuk meg, ezt követően pedig a közönség is megteheti szavazatát. Ezt követően egy gálaeseményen hirdetik ki, hogy 2021-ben mely személyek, vállalkozások vagy társadalmi kezdeményezések kapják a Highlights of Hungary elismerését.

Az Index februárban a helyszínről tudósított. Az eseményen egy szegénység ellen küzdő kistelepülési polgármestert, valamint a járvány ellen a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozók munkáját is jutalmazták.

Idén ősszel pedig a közönség is lehet nagykövet: októberben és novemberben beleszólásuk van a jelöltállításba. Ezt megtehetik a Highlights of Hungary Facebook-oldalán, kommentben, valamint Instagram-oldalán, a #hassalkossgyarapits hashtag használatával bárki felhívhatja a nagykövetek figyelmét azokra személyekre és vállalkozásokra, akik és amelyek tevékenységükkel példaértékűvé válhatnak mások előtt.

Az Index a Highlights of Hungary stratégiai partnere. Az eseményekről folyamatosan beszámolunk, itt érheti el a témában születő cikkeinket.

(Borítókép: Highlights of Hungary Team)