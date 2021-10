Kovács Gábor producer: Mindenki foglaljon sok helyet az ElkXrtukra

Kovács Gábor, az Üvegtigris producere nem kedveli az általa egyértelműen kormánypártinak tartott Kálomista Gábort. Az ElkXrtuk című film finanszírozásával kapcsolatban is meg van győződve arról, hogy közpénzből készített kurzusfilmet a Megafilm. Ennek a véleményének többször, több helyen, köztük az Indexen is hangot adott. Most saját közösségi oldalára írt néhány keresetlen mondatot a filmmel kapcsolatban. A bejegyzésben, mely beszélgetésünk után elérhetetlenné vált, az alábbiakat közölte:

Semmiképpen nem a magyar mozisok büszke napja a csütörtök, főleg nem a művész moziké (a Média hatóság 'art' * besorolása gondolom senkit nem lep meg..esetleg már a Mély torkon is érdemes gondolkodniuk..). Ugyanazok a mozik adnak teret a közpénzből forgatott Elkxrtuk c. Fidesz kampányfilmnek mint a Felségem története, Eltörölni Frankot, Toxikoma , Külön Falka, Természetes fény... Itt valakik vagy eltévesztették a mozi kultúrális/szorazkoztató szerepét vagy erős hányingerrel hoztak kényszerű döntést?! Én továbbra is javaslom, hogy mindenki nagyon sok helyet FOGLALJON le... Az 'alkotó' stábnak (nem a technikainak, ők ebből élnek) meg külön köszönet egy szakma lejáratásáért és még ki is röhögtetik magukat a hétvége óta okafogyott kampányukkal *

Az indulatoktól sem mentes posztban tehát arra buzdít mindenkit, köztük nyilván azokat is, akik osztják véleményét a filmmel kapcsolatban, hogy:

mindenki nagyon sok helyet FOGLALJON le...

Kálomista Gábor szerint az első vetítési napon több moziban is üresen maradt a székek 30-50%-a, holott minden jegyet lefoglaltak előre.

– Ez még Kovács Gábor mércéjével is elfogadhatatlan húzás. Ez lehet a megfelelő pillanat arra, hogy összefogjon a maradék épelméjű filmkészítő politikai állásfoglalástól függetlenül. Az összes magyar filmes nevében kell elítélni az ilyen mélységes aljasságot, és kiközösíteni azt, aki elkövette. – válaszolta az Index kérdésére a producer.

Kovács Gábor nem tagadja, hogy közösségi oldalán is hangot adott a Megafilm legutóbbi produkciójával kapcsolatos ellenérzéseinek. A bejegyzéssel kapcsolatban azonban pontosított:

Azt nem mondtam, hogy ne vegyék át, azt mondtam, hogy foglaljanak jegyet.

Kérdésünkre, hogy miért tartotta fontosnak erre buzdítani közösségi oldala olvasóit, tömören azt válaszolta: Azért, hogy be tudjanak jutni. Nehogy lemaradjanak a filmről. Majd hozzátette: Drukkolunk neki.

Megjegyzésünkre, miszerint ebben a válaszban felfedezhető némi irónia, a producer leszögezte, hogy az irónia nem büntethető. A filmet egyébként még nem látta, nem is fogja megnézni. Nem is érdekli, hogy milyen minőségű alkotás, mivel a film létrejöttének körülményeivel vannak komoly gondjai.

„Sose mondom senkinek, hogy ne menjen moziba, azt se mondom, hogy ezt a filmet ne nézzék meg. Állítólag annyira fogynak a jegyek, hogy aki megnézné, foglaljon előre.” – zárta le a témát a producer.