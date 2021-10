Magyarokkal készült a világhódító Squid Game

A magyar szálról olyannyira nincs szó a hazai sajtóban, hogy lapunk is csak egy hegedűművész üzenetéből értesült arról, hogy a sorozat zenei aláfestését egy magyar zenekar kölcsönözte, sőt, a felvételeket is Magyarországon készítették.

Sapszon Bálint 2007 óta él Los Angelesben. Az UCLA (Filmzeneszerzés Tanszék) elvégzése után Hollywoodban beindult a karrierje, emellett megalapította a Budapest Scoringot. Zenekar, kórus, big band – a Budapest Scoring zenészei minden műfajban és formációban megállják a helyüket. Mivel Magyarországon számos remek zenész, hangmérnök és szakmabéli él, Bálint célja az volt, hogy a hollywoodi keresletet összekösse a magyar kínálattal. Filmek, tévésorozatok, videójátékok, lemezek zenei felvételei – az elmúlt évtizedben kibővítették a portfóliójukat, és nemzetközi babérokra törtek.

A Budapest Scoring szakemberei évek óta együtt dolgoznak a dél-koreai filmesekkel. A zenekar nevéhez fűződik az Élősködők című, négyszeres Oscar-díjas mozi hangszerelése és a filmzene felvétele is. A Squid Game-projekt nem sokkal az Élősködők után valósult meg.

Amikor a Squid Game zenéjén dolgoztunk, még pontosan nem tudtuk, hogy miről is van szó. A big band és a szimfonikus zenekar is közreműködött a felvételeken. Minden epizódban megszólal Johann Strauss Kék Duna keringője, valamint Haydn trombitaversenye Tóth László trombitaművész előadásában. Mind a klasszikus zenei, mind a jazz big band, mind az eredeti filmzene zenekari felvételei is Budapesten valósultak meg

– mondta Sapszon Bálint, aki Elek Norberttel együtt a sorozat zenéjének hangszerelője.

A klasszikus művek esetében könnyebb dolgunk volt, mert meg voltak írva a kompozíciók, amiket csak újra kellett vennünk. A klasszikusok zenei megformálásában Illényi Péter karmesternek nyújtott kiemelkedőt. Más jelenetek alá megkaptam a vágott videót, ezekhez eredeti filmzenét kellett írnom. Az első játék alatt hallható Fly Me to the Moon című örökzöldet big bandre kellett meghangszerelnem. Új köntösbe kellett öltöztetni a művet úgy, hogy a jelenethez passzoljon. Ebben szabad kezet kaptam a rendezőtől, de eleget kellett tenni az instrukcióinak is, például kérték, hogy akkor gyorsuljon be a zene, amikor a játékosok elkezdenek futni