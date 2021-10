Másfél év börtönnel büntethetik Baldwin hanyagságát

Az alapsztori ismert: csütörtökön a Rust című westernfilm forgatása közben az Új- Mexikó állambeli Santa Fében a főszereplő Alec Baldwin kezében elsült a kellékpisztoly, és a lövedék – amelynek nem lett volna szabad a fegyverben lenni – halálosan megsebesítette a 42 éves Halyna Hutchinst, a film vezető operatőrét. A lövedék a Hutchins mögött guggoló Joel Souza, a film rendezője kulcscsontjában állt meg – Souzát is kórházba vitték, de pénteken már kiengedték.

A videó a szerencsétlenül járt Hutchins szelfije, amit a halálos baleset előtti napokban készített.

A New York Post által megkérdezett jogi szakértők álláspontja szerint könnyen lehet, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával perbe fogják Baldwint, aki nemcsak a főszereplője, hanem az executive producere, magyarul vezető producere, főgyártásvezetője a filmnek.

Főgyártásvezetőként mindenért te felelsz, ami a forgatás közben történik. Ami most történt, az olyan, mintha ittas vezetés közben halálra gázolnál valakit. A dolog nyilván nem volt szándékos, mégis valakinek az életébe került, és ezért az elkövetőnek felelnie kell – állítja Joseph Costa Los Angeles-i ügyvéd.

Erlinda Johnson új-mexikói büntetőjogász szerint Baldwinnel szemben megállhat a gondatlan emberölés vádja.

Denise Bohdan Los Angeles-i védőügyvéd keményebben fogalmaz:

Az ügy egészen biztosan jogi rémálom lesz Baldwinnak, még ha az emberölés vádja nem is nyer bizonyítást. Csakhogy a büntetőper mellett ott lesz még a polgári per is, vélhetően többmilliós kártérítési igénnyel.