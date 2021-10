Törölte Twitter-fiókját az Elkxrtuk rendezője, Keith English, annak ellenére hogy a filmet gondozó ügynökség, az SMA Talent még hivatkozott is rá egy korábbi bejegyzésében.

A Magyar Hang megjegyzi, hogy Keith English korábbi posztjaiban egyetlen alkalommal sem emlegette a Gyurcsány-krimit az elkészülte óta, pedig a Google-ben tárolt képek alapján 2011. évi csatlakozása óta több mint 3800 tweetet tett ki oldalára.

Másik filmjét, a The More You Ignore Met viszont hirdette annak idején, rögzített bejegyzést is közzétett róla 2018-ban, amelyben azt írta, hogy büszke a pozitív kritikákra, amelyeket a filmért kapott.

(via Magyar Hang)