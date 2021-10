Tegnap hivatalosan is megnyílt az Eiffel Műhelyház. Az intézményt 2017-re ígérték, a megvalósítás azonban csúszott, tavaly pedig a pandémia sem segítette az előrehaladást. Az Index már a megnyitó előtt is betekintést nyerhetett a kulisszák mögé, mostanra viszont a közönségnek is szabad a bejárás. Az Eiffel Műhelyház ugyanis az Opera kamaraszínházaként a kortárs operák, modern balettek, barokk művek, valamint műfaji határokat feszegető, kísérletező, fúziós és összművészeti előadások otthona kíván lenni.

Saját kulturális identitásunk megerősítésének is fontos pillanata ez

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházának ünnepi megnyitóján hétfő este Budapesten. Hozzátette, hogy az intézmény az évtized egyik legnagyobb kulturális fejlesztése a fővárosban és az országban. Az a több mint 33 milliárd forintos beruházás, amellyel a Műhelyház összesen 33 ezer épített négyzetmétere és 3 hektáros parkja megújult, az első fontos lépés, ehhez társul hamarosan a Közlekedési Múzeum és egy felsőfokú könnyűzenei oktatóközpont is.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója azt emelte ki, hogy ez az épület nem csak kő és habarcs. Amit személyesen leginkább vár az Opera Eiffel Műhelyházának rendes, huzamos és komplex működésétől, az a materiálison túl a humán értékek kinyerése, mert ettől lesznek jobbak, profibbak, hatásosabbak és emlékezetesebbek, használva a felkészülés, a kísérletezés és megtalálás erejét.

Ókovács Szilveszter a Fricsay Ferenc stúdióban az Eiffel Műhelyház kulisszajárásán

A gálaestet megelőzően Műhely.Titok címmel nyílt meg a műhelyház új állandó kiállítása, amely a Magyar Állami Operaház kulisszái mögé, az ott dolgozó háttéremberek munkájába enged bepillantást. A tárlat kurátora, Karczag Márton, a Magyar Állami Operaház Emléktárának vezetője olyan művészek munkáit vonultatja fel, mint Spannraft Ágoston, Kéméndy Jenő, gróf Bánffy Miklós, Márkus László, Oláh Gusztáv, Márk Tivadar, Forray Gábor, Csikós Attila, Schäffer Judit vagy Vágó Nelly.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)