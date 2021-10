Keanu Reeves milliós Rolex órákat osztogatott

Keanu Reeves Párizsban forgatott a John Wick című akciófilm negyedik részében. A múlt időre persze csak következtethetünk; ugyanis a közösségi médiában szárnyra kelt egy kép, hogy a színész hálaképp Rolex órákkal lepte meg négy fős kaszkadőrcsapatát.





Reeves a négy kaszkadőrnek (Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo és Li Qiang) szombat este a párizsi Le Bistro Paul Bertben adta át az órákat. Bár az óra önmagában is egy hatalmas ajándék, a színész most is bizonyította, hogy nem véletlenül az egyik legkedveltebb figurája Hollywoodnak, ugyanis egyéni üzenettel látta el a milliós kiegészítőket. Annyi biztos, hogy a négy kaszkadőr sosem nem fogja elfelejteni a közös munkát.

Az egyik kaszkadőr meg is osztott pár fotót a különleges meglepetésről Instagram történetében, amit a szemfüles Reeves-rajongók konzerváltak az utókor számára:





A John Wick: 4. felvonásban Keane Reeves mellett olyan színészek térnek vissza, mint Laurence Fishburne, Lance Reddick és Ian McShane, a rendező pedig továbbra is Chad Stahelski.

A filmre előzetes tervek szerint 2022. május 27-ig várni kell, viszont aki már Keanu Reeves elvonási tünetekben szenved, enyhítheti azokat a Mátrix: Feltámadások mozival, ami idén karácsony előtt kerül a mozikba.