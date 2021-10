Igazi olasz filmekből csemegézhetünk, de csak tíz napig

November 6-án Mario Martone Velencei Filmfesztivál versenyprogramjában debütált és több díjat is nyert Itt én nevetek (Qui Rido Io) című filmjével nyit idén a 19. Olasz Filmfesztivál a budapesti Puskin moziban.

A film a nagyszerű komikus színész, Eduardo Scarpetta életét mutatja be, akinek a színház volt az élete, ahogy feleségekből, élettársakból, szeretőkből, törvényes és törvénytelen gyermekekből álló népes családjának is. Sikere csúcsán Scarpetta egy merész vállalkozásba fog: elhatározza, hogy paródiát készít a kor legnagyobb olasz költője, Gabriele D'Annunzio „La figlia di Iorio” című tragédiájából. A mű bemutatójának estéjén botrány tör ki a színházban: a darabot az új nemzedék költői és drámaírói kiabálás, füttyszó és szidalmazás közepette félbeszakítják, míg végül maga D'Annunzio jelenti fel Scarpettát plágium miatt. Ez volt az első nagy szerzői jogi per Olaszországban. Scarpetta élete kezd darabokra törni, de egy nagyszerű színészi alakítással képes szembeszállni a sorsával, mely el akarta veszejteni, és végül megnyeri az utolsó játszmát.

Leonardo Di Costanzo filmje a Rácsokon túl (Ariaferma) világpremiere szintén a Velencei Fesztiválon volt. A történet szerint egy börtönt épp felszámolnak, miközben bürokratikus problémák miatt egy tucatnyi rab néhány börtönőr kíséretében arra vár, hogy átvigyék őket új helyükre. A kialakult feszült légkörben az elkülönülés szabályai fellazulnak, és az ottrekedt férfiak között új erőviszonyok kezdenek kialakulni.

Egy ikerpár, Damiano és Fabio D'Innocenzo rendezték a Latinamerika (America Latina) című filmet. A különös hangulatú alkotás főszereplője az udvarias és nyugodt Massimo, a kiváló fogorvos, aki mindent elért az életben, amire egy ember vágyhat: anyagi jólét, szép család, kiegyensúlyozott élet. Felesége, valamint lányai jelentik számára az élet értelmét, a boldogságot, a jutalmat áldozatvállalásáért és becsületes munkájáért. Ezt a zavartalan nyugalmat borítja fel egy váratlan esemény: egy nap Massimo lemegy a pincébe, és az abszurditás átveszi az irányítást az élete felett.

Izgalmas csemegének ígérkezik Pietro Marcello, Francesco Munzi és Alice Rohrwacher közös alkotása, a több fesztiválon is sikereket elért Futura című film. Egy hosszú, Olaszországon átvezető út során megismerhetünk pár fiatalt. A film a mai tizenévesek szemszögén keresztül rajzolja meg Olaszország portréját, ahogyan a mai tizenévesek látják, akik lakóhelyükről, álmaikról, várakozásaikról, vágyaikról és félelmeikről mesélnek.

Végül a Könyvesbolt Párizsban (Il materiale emotivo) című filmet vetítik, ami Pierre-ről, egy párizsi antikváriusról szól. Vincenzo mindennapjai egyformán telnek: hangulatos párizsi antikváriuma és egy baleset miatt évek óta a lakásban bezártan élő lánya gondozása közt osztja meg idejét. Egy nap azonban megjelenik a könyvesboltban egy sugárzóan energikus, különleges és gyönyörű nő, Yolande. Varázslatos személyiségének hatására a férfi újra felfedezi rég elfojtott érzéseit, és élete nem várt fordulatot vesz. A film rendezője és főszereplője az egyik legismertebb olasz színész, Sergio Castellitto, akire a Fortunata rendezőjeként és a Bella Martha főszereplőjeként emlékezhet a magyar közönség.