Frank Loesser: Baby, It’s Cold Outside, 1944

szexuális zaklatás

Sértő dalszöveg: az egész dal

A dal énekesnője elhagyná a férfi házát, de a férfi – elég határozottan – megpróbálja a hölgyet maradásra bírni. Egyes rádióállomások az elmúlt években – hallgatói nyomásra hivatkozva – törölték a dalt a karácsonyi lejátszási listákról. Lehet, hogy a dallam fülbemászó, de talán nem kéne reklámozni ezt a fajta ötletet (vallották a kritikusok).

The Beatles: Run for Your Life, 1965

erőszak

Sértő dalszöveg: ’Well, I'd rather see you dead, little girl / Than to be with another man’

Az 1969-es sláger egy féltékeny barát szemszögét mutatja be, aki azt mondja volt barátnőjének, hogy szívesebben látná meghalni, mintsem hogy a lány randevúzzon egy másik férfival. A szöveg tele van fenyegetésekkel, például: „Csak kapjalak el egy másik férfival, véged lesz, kislány.”

Megjelenése után a dal vegyes fogadtatást kapott (természetesen az erőszakos szövegek miatt). Még a szerző, John Lennon is azt mondta egy 1973-as interjúban, hogy ez az a dal, amelyet a legjobban megbánt (mármint azt, hogy elkészítette).

Kiss: Christine Sixteen, 1977

tinédzserek szexualizálása

Sértő dalszöveg: az egész dal

Kiss Christine Sixteen című dala 1977-ben jelent meg. A dalban a banda énekese, Gene Simmons egy 16 éves, Christine nevű iskolás lányról fantáziál.

A dal a zenekar 1977-es Love Gun albumának első kislemeze volt, nem mellesleg karrierjük csúcsán íródott.

A dalszövegek – például „fiatal és érintetlen” vagy „nem szoktam ilyeneket mondani a korodbeli lányoknak” – azt a fajta szexuális vágyat tükrözik, amely sok rockdalban megtalálható. A kamasz lánynak címzett szöveg azonban elég ahhoz, hogy a hallgatóknál kiverje a biztosítékot.

Randy Newman: Short People, 1977

sérti a törpenövésűeket

Sértő dalszöveg: ’They got little hands / Little eyes / They walk around / Tellin' great big lies / They got little noses / And tiny little teeth / They wear platform shoes / On their nasty little feet.’

Newman jól ismert arról, hogy antipatikus karakterekről írt dalokat. A Short People című dal is ilyen: szándékosan az alacsony termetűeket támadja. 1977-es debütálásakor sokan támadták: néhányan azt mondták, hogy a dal érzékenyen érinti a törpenövésűeket.

Amerikában a fogyatékkal élőkről szóló törvény értelmében a 147 centiméternél alacsonyabb emberek fogyatékosnak tekinthetők. Mivel Newman szándékosan előítéletes narrációjú dalt írt, nem valószínű, hogy törődik a kritikával…

Genesis: Illegal Alien, 1983

rasszizmus

Sértő dalszöveg: ‘It's no fun being an illegal alien’

A dal sokak szerint csak egy édes és butácska történet egy mexikói határátlépőről, mások szemben mégis hihetetlenül sértőnek bizonyult. Mind a dal, mind a videóklip a Genesis által feltételezett sztereotip mexikói bevándorlót ábrázolja. A sombrerók, a túlméretezett bajusz, a lusta és részeg ember mind megjelenik, miközben Phil Collins spanyol akcentussal énekel.

Josie Cotton: Johnny, Are You Queer? 1981

homofóbia

Sértő dalszöveg: ’Why are you so weird, boy? / Johnny are you queer, boy? / When I make a play / You're pushing me away / Johnny are you queer?’

A dal női narrátora randevúra hívja a címszereplő Johnnyt. Amikor a férfi nem mutat különösebb érdeklődést a nővel szemben, az összezavarodik, mondván, hogy Johnny több időt tölt barátaival és melegnek tűnő férfiakkal. Többször rákérdezi a férfi szexualitására: „Johnny, te fiú, más vagy?"

Robin Thicke: Blurred Lines, 2013

nőgyűlölet

Sértő dalszöveg: az egész dal

A Blurred Lines szókimondó videója és szövege már 2013-ban vitát generált.

A videóban három félmeztelen modellt üldöznek. Az eredeti videó után megjelent egy második verzió. Több megerőszakolt áldozat vallotta, hogy a dalszöveg hasonló a támadóik kifejezéseihez. Mind a videót, mind a dalt a nemi erőszak kultúrájának, a szexizmusnak és a nők lenézésének „népszerűsítése” miatt bírálták. Thicke idén februárban azt állította, hogy a videó és a dalszöveg nem negatív szándékkal készült, ugyanakkor 2021-ben már nem tenné közzé a dalt.

(Borítókép: a Beatles 1967. május 19-én. Fotó: John Pratt / Keystone / Getty Images Hungary)