Megszólalt Alec Baldwin végzetes forgatásának fegyvermestere

Nyilatkozatot adott ki Jason Bawles, Hannah Gutierrez Reed ügyvédje – írja a Variety. Reed volt a fegyvermester a Rust című film forgatásán, ahol Alec Baldwin halálosan megsebesítette Halyna Hutchins operatőrt. A nyilatkozat szerint

ügyfelem reagálni szeretne azokra a valótlanságokra, amelyek a médiában megjelentek, és őt tették felelőssé a tragédiáért. A forgatási helyszíneken Hannah számára a biztonság az elsődleges tényező. Nincs tudomása arról, hogy kerülhettek be éles lőszerek a forgatásra. Hannah és a kellékesek vezetője felelt a fegyverekért, és soha nem volt tanúja annak, hogy ezekből valaki éles lőszert lőtt volna ki. A fegyverek éjszakára és ebédidőben el voltak zárva, ezekhez a stábtagok nem férhettek hozzá. Hannah két posztot is betöltött a forgatáson, kellékesként is dolgoznia kellett, ami rendkívül megnehezítette, hogy fegyvermesteri munkájára tudjon koncentrálni. Emellett biztonsági eligazítást is kezdeményezett, ezt a kérést azonban a produkció elutasította. Különféle okok miatt az egész forgatási helyszín veszélyes volt. Ez az eset nem Hannah hibája.

Reed és jogászcsapata jövő héten fog kiadni egy részletesebb nyilatkozatot.

Mint azt megírtuk, Alec Baldwin véletlen gyilkosságot követett el a Rust című westernfilm forgatásán. A kelléknek használt kézifegyverben éles lőszer volt, amely halálosan megsebesítette az operatőrt. Az incidensben a film rendezője is megsebesült.

Az ügy iratai szerint Dave Halls segédrendező találomra felkapott egy fegyvert a Hannah Gutierrez fegyvermester által egy asztalra előre kikészített három közül, és átadta a színésznek, jelezve, hogy biztonságos.

A végzetes baleset előtt többször is jelezték a forgatáson dolgozó stábtagok a súlyos szabálytalanságokat, a biztonsági protokoll megsértését, és órákkal azt megelőzően, hogy a pisztoly elsült a főszereplő Alec Baldwin kezében, tiltakozásuk jeléül hatan már elhagyták a forgatás helyszínét.

Dave Halls már egy korábbi forgatáson sem tartotta be a fegyverekre és pirotechnikai eszközökre vonatkozó biztonsági előírásokat, amiért az akkori fegyvermester panaszt nyújtott be ellene.

Tavaly nyáron az érintett fegyvermester, Hannah Gutierrez Reed a The Old Way című western forgatásán előzetes bejelentés nélkül vitt be lőfegyvereket a forgatásra, és a főszereplőt játszó Nicolas Cage-dzsel is összekülönbözött, mert három napon belül is éles fegyvert sütött el a közelében – mondta el a produkció egyik tagja, Stu Brumbaugh az Associated Gamernek.

Szólj, mielőtt lőnél, épp most lyukasztottad ki a kibaszott dobhártyámat!

– mondta Cage a 24 éves lánynak, mielőtt elhagyta a forgatást.