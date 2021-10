Nicole Kidman botox zombiként mosolyog az ürességben

Az egy dolog, hogy az AMC mozihálózatát tévéhirdetésben is reklámozza az Egyesült Államokban és Európában, amire állítólag még nem volt példa (pedig volt rá kábé egy fél évszázad, hogy kipattanjon valakinek a fejéből, de mindegy), de a film, amivel ezt teszik, egészen riasztóra sikerült.

Nicole Kidman főszereplésével készítettek egy olyan reklámot a moziról, ami nem a filmekről, amit éppen játszani szoktak az ilyen típusú helyeken, hanem magáról a moziról szól.

Nem irigylem azokat az ötletembereket, akiket erre a feladatra állítottak rá, és ahogy a filmből is látszik, nem is jutottak vele messzire. Ahhoz, hogy megértsük, miért nehéz ez a feladat, messzebbről kell indulnunk.

A szórakoztatóiparban nem szokás reklámot csinálni a gyártó vállalatnak, kiadóvállalatnak, produkciós vállalatnak, se ezek igazgatóinak, vezető személyiségeinek, a projektmenedzsereknek, de még a boltnak se, ahol vásárolhatsz, és úgy általában semmilyen entitásnak, ami amúgy rengeteget jó terméket készít vagy juttat el a közönséghez.

A reklám vagy a készítőre (mozi esetében például Hitchcock), vagy a filmre (pl. Psycho) illetve a főszereplőkre (pl. Anthony Perkins) irányul. Hogy ez miért alakult így, arra annyi a válasz, hogy így alakult, de az a logika mindenképpen benne van, hogy Hitch sok jó filmet csinált, Anthony Perkins sok filmben szerepelt jól, a Psychót meg sok mozihálózat vetítette hosszú időn keresztül.

Magyarul nem a mozihálózatra veszünk jegyet, hanem a filmre, a színészre, a rendezőre.

Ez a trend most változni látszik, ahogy a streaming szolgáltatók erősödnek, és lehet, hogy az AMC (ami kábeltévét és streaming szolgáltatást is üzemeltet) most erre a vonatra szeretett volna felkapaszkodni.

A történet szerint Nicole Kidman botox zombiként megérkezik egy moziba, és egy közhelyekkel teletömött belső monológ érzéki-művészi sutyorgása közben végigjárja az ingatlant. Igen, ebben a moziban is van ajtó, folyosó, lépcsőfény, és itt sincs ablak, de itt is van vetítővászon, szék meg vetítőgép.

Ami viszont ebben a moziban nincs az általános tapasztalattal szemben: pattogatott kuki, antennás kóla, jegyszedő néni és nézők sincsenek. Eléggé elidegenítő élmény végignézni a filmet, miközben a botox-zombi botoxhangon a füledbe sutyorog. Horrofilm-trailernek jó lenne, mozireklámnak viszont enyhén szólva túl van gondolva és tolva.

A szöveget lefordítani sem érdemes, annyira közhelyes, szó van itt „varázslatról”, „leírhatatlan érzésről”, amire „mindannyiunknak szüksége van”, „amikor a fények kialszanak”, „újjászületésről”, amit „együtt élünk át” és az „ezüst vászon”, a „silver screen”, na itt már mindenkinél beindult a szekunder szégyenérzés... szóval a legrosszabb a vége: Kidman a kamerába néz, és megadja a kegyelemdöfést: „mert itt vannak ők [a hősök és történeteik]. AMC filmszínházak. Jobbá tesszük a filmeket.”

A twitter-közvélemény közben felháborodott azon, hogy „Kidman miért nem hord maszkot és hol van a közönség és egyébként is pandémia idején ha lenne pénzük, kibérelnének egy egész mozit”, szóval kijött a pandémia-frusztráció az emberekből, amivel – akár igazuk van, akár nincs – jelzik, hogy valami ezzel a reklámmal nem stimmel.

Visszatérve az üzenetre: a filmeket nem tudom, hogy hogyan teheti jobbá a mozi, de ezt az iparág maga sem tudja. Évtizedek óta küzdenek azzal, hogy hogyan adjanak egy mozijegy mellé hozzáadott értéket, de valahogy semmi sem jött be. A film viszi az embereket a moziba, nem a mozi. És ami még rosszabb hír számukra, hogy a hozzáadott érték az utóbbi években a streaming szolgáltatás hozta el, a hozzáférés növelésével legyen az ár, idő, mennyiség, szóval olyan technológiával ejtették csapdába a mozit, amit nehéz lesz kimozogni.

Közben a mozik mintha nem ismernék a saját sajátosságaikat és az abból adódó problémáikat. Az AMC filmből is süt, hogy a mozi márkák nem értik: a mozi nem közösségi hely. Az nem focimeccs, ahol az üres játékban tudunk egymással beszélgetni. Itt sötétség van és intimitás, de ha éppen beszélgetnél a haveroddal, akkor a közönség lebüntet. Itt egyedül vagy egy hatalmas társaságban, és nagyon úgy tűnik, hogy a társaságnak nincs jelentősége az élmény minőségében. Viszont az egészre még a fogyasztói percepció is rátesz egy lapáttal: az üres moziban Kidman leginkább művészfilmet nézhetne, hiszen ebben a szegmensben áll elő ez a jelenség – ezzel szemben a kivetítőn népszerű filmekből láthatunk jeleneteket. És a népszerű filmekre akkor megyünk, amikor mindenki megy. Tehát mégiscsak jelent valamit a tömött nézőtér: ez igazolja, hogy jó filmre vettünk jegyet. De ennél nem ad többet a társaság.

A mozi marketingeseinek és reklámosainak hosszú távon ezt a problémát kellene megoldaniuk, de félő, hogy amíg a mozihálózatok élére nem kerül egy kellően elborult víziókkal rendelkező Elon Musk vagy Richard Branson-típusú figura, ez nem fog megváltozni.

(Borítókép: We Make Movies Better. Fotó: AMC Theatres / Youtube)