Mágikus birodalom rejtőzik a föld alatt Erdélyben

Erdély a Kárpátok ölelésében várja, hogy felfedezzék kultúráját, történelmi emlékeit, páratlan természeti kincseit. A Spektrum most a hatrészes, Erdély – a székelykapun túl című sorozatban mutatja be azt, milyen is az izgalmas, modern Erdély. A sorozat Indexhez eljuttatott leiratában mindez így olvasható Radnai Péter kreatív producer tollából:

A műsor egyik különlegessége Erdély láttatása a medvén, a fenyveseken és a padlizsánkrémen túl. Nyáry Krisztián sokat írt Erdélyről, igazi ismerője ennek a varázslatos vidéknek, szerzőként és kiadóként is élő erdélyi kapcsolatai vannak. Míg Luca lánya sosem járt itt, más ez érdeklődési köre, más dolgok vonzzák. Kettejük erdélyi kalandjait mutatjuk be.

A Spektrum az Index olvasóinak egy külön kisfilmet vágott össze apa és lánya kalandjairól, amit most meg is nézhetnek.

Mert ha már Erdély és XXI. század, a hívószó manapság már tényleg ez:

startup,

tiny house,

hálózatelmélet,

fine dining,

óriáskerék a föld alatt.

Nyáry Krisztián a sorozat ajánlójaként így foglalja össze utazásuk lényegét:

régóta szeretném, ha a magyarországi közönség kicsit sematikus Erdély-képe változna. Sokféle hagyománya van, de közben meglepően modern is. Létezik persze a pálinkázó-adomázó székely bácsi, de vannak izgalmas kortárs művészek, elképesztő eredményeket elérő startup vállalkozók, elkötelezett természetvédők és világhírű tudósok is. Én rájuk is kíváncsi vagyok.

Nyáry Krisztián és Nyáry Luca egy hónapon át járta Erdélyt. Megtettek 11 ezernél is több kilométert, voltak 22 erdélyi városban. Útjuk során sok helyre eljutottak, például a tordai sóbánya mélyére, ebbe a mágikus birodalomba, ahol a világ egyetlen sómalma található (crivac), az is az eredeti helyén eredeti formájában, a föld alatt óriáskerék forog. De van ott föld alatti csónakázótó és 180 fős, fűtött ülésű hatalmas amfiteátrum, gyógykezelő központ is.

Az utazók betértek a Szent arkangyalok fatemplomba is Almásszelistyén. Ez az az ortodox templom, ahol az Ítélet napja-festmény az embereket meztelenül, a bűneikkel együtt ábrázolja. Apa és lánya a 953 m magas Gordon-tetőn pedig felmászott a Jézus Szíve Kilátóba is, ami egy 22 m magas Krisztus-szobor rozsdamentes acélból, belsejében csigalépcső fut az égbe.

(Borítókép: Pillanatfelvétel a Spektrum sorozatából / Spektrum)