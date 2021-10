Post Malone egy magyar srácon keresztül szól a világhoz

A bostoni Berklee College of Music neve még egy laikus számára is ismerősen cseng, mivel az iskola az Amerikai Egyesült Államok – és a világ – egyik legnívósabb zenei képzést nyújtó felsőoktatási intézménye. A 25 éves Gere Máté is a Massachusetts állambeli egyetemen tanult, manapság pedig a kortárs előadóművészet központjában, Los Angelesben bontogatja szárnyait.