Megjelent a december 29-én a Disney+-on debütálóThe Book of Boba Fett sorozat előzetese. A szériát meg a Mandalorian második évadának végén jelentették be.

A Star Wars ikonikus fejvadászának saját szériája a Disney által eddig megosztott információk szerint Boba Fettet és a zsoldos Fennec Shandet követi a Tatuin homokdűnéi közé történő visszatérésük után, ahol a Jabba és a bűnszövetkezete által irányított terület felett vennék át az irányítást.

A nyolc epizódos sorozatban a főszereplő Boba Fettet az a Temuera Morrison játssza majd, aki az előzményfilmek második részében, A klónok támadásában a címszereplő szintén fejvadász apját, Jango Fettet is alakította.