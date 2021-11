Az ex szexfüggő, a pornótudor és a díva megeszi a termékenység szimbólumát

Szex? Csak ha gusztustalan! Woody Allen mindig pontosan kimondta azt, amit gondol. Nincs ezzel másként Lakatos Márk sem. A stylist és vendégei úgy beszélnek a szexről két fogás között, hogy kiderül, a szex a főfogás. Meg mindaz, ami ma is erőszak és zaklatás.

Szegény nyulak, ha tudnák, hogyan gondolunk rájuk, mi emberek, irigykedve, vágyakozva, vagy csak farkaséhesen, talán nem volnának ennyire szaporák. A nyulak húsa azonban szimbolikus erővel bír, és – ha eddig nem tudtuk volna, most a Konyhanyelv legfrissebb adásából kiderül, hogy – ha valaki nyulat szolgál fel ebédre vagy vacsorára, az a termékenység szellemét idézi meg – a maga módján.

Ahhoz ugyan nem kevés fantáziára van szükség, hogy a nyúlhús miként ölelkezik a téliszalámival és a japán panko morzsával, ám Lakatos Márk ezt is megoldja, amikor egy asztalhoz ülteti

a dívát, Csákányi Esztert, Kossuth-díjas színészt,

a pornótudor Mérő Verát, jogvédőt, dizájnert, tanárt, a Pornográcia szerzőjét,

és Wahorn Andrást, festő- és szinte mindenféle művészt, zenészt.

A beszélgetésből kiderül, hogy a szex nem is tabu, ám nem is csupán nézőpont, bátorság vagy etika kérdése.

Aki nézi ezt a műsort, és már élt akkor, amikor dr. Veres Pál szexológus társadalmi felvilágosító előadásaitól jött tűzbe és lázba kamasz, tanár és szülő, az pontosan tudja, hogy a világ azóta sokat változott. A magyaroknak már nem kell Jugoszláviába utazniuk pornográf lapokért, az webhálóról orrba-szájba vibrál az erotika, s talán még azok is kattintottak már félre ijedtükben, akik szerint az erkölcsi fertő mocsara bűzölög a világhálón.

Márk vendégeinek szájából talán ezért is ennyire természetes egyszerűséggel esik ki a szó,

a ...., az ....., a ...., no meg a ....,

hogy semmi kétség: a magyar társadalom olyan szinten felvilágosult, hogy már nem az a kérdés, hogy merünk-e beszélni a szexről, hanem az: milyen mélységéig merünk lemerészkedni.

Mérő Vera arról beszél, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek mikor és milyen körülmények között találkozik a szex kultúrájával vagy kulturálatlanságával. Mert ez lehet az életünkbe beépülő, ám lehet traumatizált is. Például: ha egy idegen férfi a metrón az orra elé tolja a tolhatatlant.

Csákányi Eszter azt idézi fel, amikor gyerekként egy idegen férfi a hátára vette az úszómedencében, de valahogyan úgy sikerült őt megfognia, és főleg ott, ahová egy gyerek esetében tilos volna. A nyolcéves gyermek Csákányi Eszter pedig nem ugrott le a hátáról, azt is elmondja, őszintén, miért döntött így.

Wahorn András pedig terítékre, pontosabban tetemre hívja azokat, akik úgy érzik, hogy ma kell megvádolni azokat, akik harminc évvel ezelőtt elkövettek velük szemben valamit. Nagy titok itt nincs, mert nyilván nem arról van szó, hogy megetették őket palacsintával, több tejfölt löttyintettek a töltött káposztájukra, de ennél a pontnál még az asztal fölött elsuhanó angyal szárnya is megtörik:

Wahorn András szerint ugyanis egy nyolcéves gyerek érezheti kellemesnek azt, ha egy bácsi a bugyijában turkál.

Lakatos Márk és Mérő Vera meg azt mondja, hogy ez maga az erőszak, gyermek ellen elkövetett erőszak, az ilyen eseteket a büntetőtörvény pontosan ismeri.

Aki kíváncsi arra, hogy az asztalnál ülők hogyan keverednek ki ebből a vitából, vagy hogyan maradnak benne, és hogyan lehet ezek után békésen vagy feldúltan falatozni a nyúlból, a panko morzsás téliszalámiból, kattintson fent a videóra!

A nyúl után ezúttal is mese születik a szemünk láttára. Azt nem tudni, lesz-e olyan, aki ezt a mesét is be- vagy ledarálná, ám aki mégis megpróbálná, annak álljon itt tanulságként:

egy monitort le- vagy be lehet darálni, de a mese ettől még fennmarad az örökkévalóságnak.

