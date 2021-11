Hologramos koncertek, nem csak feltámasztott előadóknak

Megjelent az ABBA legújabb, Voyage című lemeze, a svéd együttes reneszánszát éli. 2022-ben színpadra is áll – igaz, csak virtuálisan, hiszen az ABBA tagjai hologramként térnek vissza a közönség elé. Micsoda képtelenség, gondolhatnák a rajongók. Igen ám, csakhogy hologram előadóművészekre csápolni egyáltalán nem újkeletű jelenség.

A posztumusz szellemében évek óta divat „feltámasztani” a halott hírességeket. A néhai sztárok szerepeltetése morálisan megkérdőjelezhető, hiszen olyan emberek hologramos előadásait vetítik, akik már nem tudnak beleegyezni a rendhagyó koncertekbe.

A hologram sztár általában sápadtabb, mint egy élő ember: lényegtelen, mint egy feltámadásért küzdő szellem. Az idő múlásával a technikák, na meg persze a hologram koncertek körül kialakult viták szó szerint (és átvitt értelemben is) új dimenziókat öltenek. De hogyan működnek ezek a hologramok, és valóban hologramok-e?

Tupac

Tupac Shakur hologram énje több mint 15 évvel meggyilkolása után, a 2012-es Coachella fesztiválon debütált, és a Digital Domain által kifejlesztett vizuális effektusoknak köszönhetően kelt életre. Ennek a technikának a segítségével öregítették meg Brad Pitt karakterét is a Benjamin Button különös élete című filmben.

A Digital Domain 2012-ben kezdte animálni a néhai rappert. Az animációkat egy színész és dublőr segítségével készítettek el, és szabták Tupac élethű virtuális mására. (Igaz, Tupac „hologramja” egy 200 éves mutatványos trükk, a Pepper’s Ghost technika segítségével – a megvilágított 2D-s animáció színpadra tükrözésével – valósult meg, tehát nem tekinthető klasszikus értelembe vett hologramnak.)

Michael Jackson

A Musion Eyeliner Projections által megalkotott hologram szintén a Pepper's Ghost technika modern változata. Ahelyett azonban, hogy titkos fülkéket, színészeket és üvegtáblát használna a képek színpadra vetítéséhez, a Musion Eyeliner trükkje egyszerűen egy kivetítőt és egy vékony mylar (speciális feszített poliészter) lapot használ valós emberek digitális képeinek kivetítésére. Michael Jackson 2014-ben egy korábban kiadatlan dalt adott elő a Billboard Music Awardson.

Elvis Presley

Celine Dion 2007-ben elkápráztatta az American Idol közönségét: Elvis Presley-vel – pontosabban a hologramjával – adta elő az If I Can Dream című dalt. 70 millió ember nézte végig, ahogy a duó egymás mellett állva énekelte a dal keserédes változatát. Elvis Presley „szelleme” színpadi jelenlétével és hibátlan hangzásával elvitte a show-t.

Amy Winehouse

A tervezett – de végül elhalasztott – virtuális Amy Winehouse-turné rávilágított a posztumusz hologram koncertek etikai és technikai problémáira. A brit énekesnő hologramján dolgozó Base Holograms egy nyilatkozatában elmondta, hogy a lehető legünnepélyesebb, ugyanakkor legtisztelettudóbb módon szeretnének megemlékezni Amy Winehouse-ról és hagyatékáról, azonban akadályokba ütköztek.

Maria Callas

A díva Maria Callas hologramja szintén a Base Holograms nevéhez köthető. Ahogy azt a The New York Times is megírta, az eddig készült zenei hologramok közül Callasé a legélvezetesebb, hiszen az opera szerelmesei kizárólag a múltban élnek, és megszállottan ragaszkodnak a halott dívákhoz, valamint a régi felvételekhez.

Whitney Houston

A Base Hologram legnagyobb dobása az volt, amikor megszerezte a jogokat, hogy Whitney Houston hologramját vetítse a nagyközönségnek. A Whitney Houston turné amerikai premierje 2020. április 14-én lett volna, de a koronavírus terjedése miatt csak 2021 októberében startolt el Las Vegasban.

Ronald Reagan

2018 októberében Ronald Reagan amerikai elnök hologramként kelt életre a Ronald Reagan Elnöki Könyvtár és Múzeumban. A Reagan Alapítvány közleménye úgy fogalmazott:

Ez az első alkalom, hogy olyan hologramot hoztunk létre, amelytől a látogatók mindössze 12 láb távolságra ülhetnek. Fontos volt, hogy a hologram hiperrealisztikus legyen.

Hatsune Miku

Japán egészen biztosan a jövőben él, hiszen az egyik legnagyobb sztárjuk valójában nem más, mint Hatsune Miku, a világ legismertebb hologram koncerteket adó vocaloid idolja. A türkizzöld hajú lány egy Yamaha beszédszintetizátorra, valamint Fudzsita Saki szinkronszínésznő hangjára épült, az évek során pedig igazi nemzetközi sztárrá vált.

(Borítóképek: Michael Jackson 2014-ben egy dalt adott elő a Billboard Music Awardson. Fotó: Kevin Winter / Billboard Awards 2014 / Getty Images for DCP)