Enyedi Ildikó: Csak megszületni és meghalni ne kelljen ebben az országban

Enyedi Ildikó újszülött gyermeke elvesztéséről és a magyar egészségügyről beszélt a Gulyás Márton Partizán című műsorában. Elmondta, hogy két gyerekük mellett volt egy harmadik is, akit nyolc napos korában veszítettek el. Utóbb találkozott egy sofőrrel, aki ugyancsak elveszített egy gyereket a párjával.

Mint kiderült: ugyanaz az orvos, ugyanabban a kórházban volt a felelős mindkét esetért.

Az orvost utólag el is tiltották. Enyedi Ildikó szerint azonban ettől függetlenül a terhesgondozástól a gyerek megszületéséig bezárólag nagyon megterhelő, traumatikus élmények érik a nőket a magyar egészségügyben. „Ami a terhesgondozástól kezdve a gyerek megszületéséig végig megy, azoknak a méltatlanságoknak, a semmibe vevésnek, a kioktatásnak a pici szúrásai… ezeket az ember mélyen eltemeti magában, és most is rossz lelkiismerettel beszélek róla. Egy elképesztő traumatizált ember kapja meg azt az elképesztő hormonfröccsöt, meg az életének a legboldogabb hónapjairól van szó, amikor gyönyörű dolgokat él át. És így indul egy család” – mondta, hozzátéve:

Ugyanezt csinálják a haldoklókkal is a magyar egészségügyben, tehát csak megszületni és meghalni ne kelljen ebben az országban.

A rendező a saját gyermeke elvesztéséről azt mondta: addig szinte sérthetetlennek érezte magát, mindenhez volt ereje, de azzal a veszteséggel komoly sebet kapott.

Enyedi Ildikó arról is beszélt: egyáltalán nem egyértelmű az, hogy a mai viszonyok közt Magyarországon marad-e az ember. Mint mondta, ő pontosan emlékszik a pillanatra, amikor ezt eldöntötte, emiatt jött vissza később is. Nem a barátok vagy a közösségek miatt, hanem egyszerűen azért, mert ez az ő hazája – mondta.

(Via 24.hu, Partizán)