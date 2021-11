Ha eljön a világvége, még nem biztos, hogy lesz parkolóhely

Nagyon ritka, hogy egy márka megengedi magának az öniróniát, de amikor ez megtörténik, valahogy nagyot nő a szemünkben. Mert a márkák sem tökéletesek, a márkák „is emberek”, és jó, hogy ők is ki tudják fejezni azokat az érzéseket, amiket mi földi halandók érezhetünk a hétköznapokban. És akkor jöjjön a Lexus egy teljesen profán problémából épített disztópiával.

Ha eljön a világvége, vajon lesz elég parkolóhely, hogy végre a bejárat előtt tudjunk leparkolni, vagy hamarabb fogunk mi kipusztulni, minthogy eltűnjenek a parkoló autók a téridő kontinuumból? Ma valószínűleg többen vannak, akik hamarabb pusztulnak ki, mint parkolóhelyet találjanak, és kevesebben azok, akik még megélik az üres parkolóhelyre rátalálás örömét ebben a földi életben.

Ezzel a kérdéssel szórakoztak el a Lexusnál, amikor az Eternals (magyarul Örökkévalók, száradjon ez bárki lelkén is) című filmhez készítettek reklámfilmet

a Marvellel karöltve, gondolom az elkészült CGI effekteket újrafelhasználva.

Az autóiparra mostanában sok irányból lőnek, és a klímaváltozás mellett a nagyvárosi környezetterhelést is megpróbálják a nyakukba varrni, amiért persze nem csak ők, hanem az a végtelen sok autóvásárló is tehet. Egy a lényeg, az utcákat beborítja a parkoló autók szövete, és ha az UFÓ-k éppen erre járnának anyagmintákat venni a Földből, hogy vajon milyen típusú elemek alkotják a földi „értelmes” életet, megdöbbennének az autóhártya láttán és valamilyen létfeltételként azonosítanák. Nem is teljesen érdemtelenül.

Úgy tűnik, hogy Lexusék valahogy értik ezt a problémát (kevesebb autót kéne eladni, többet újrahasznosítani, stb.), de próbálják inkább humorral kezelni – ha komolyan kezelnék, nem biztos, hogy holnap is ugyanott dolgoznának –, ennek eredménye a reklámfilm, ami kellő öniróniával mégiscsak rámutat a civilizált ember létformáinak totális abszurdumára.

Kingo, az egyik szuperhős éppen egy Manhattan-szerű városba érkezik megmenteni a világot, csak késésben van, nem talál szabad parkolóhelyet. És miközben kerülgeti a különféle becsapódó meteorokat, robbanó törmelékeket, roncsautókat, sehol sem talál egy üres helyet. És miközben összedől a világ, a mélygarázsban sem leli a helyét, és felhúzza magát valami dzsippes nyikhajon, aki egyszerre két helyre állt be, a fizetősbe meg képtelen beállni, mert a táblarengetet annyi szabályt és kivételt ad meg, hogy maga sem érti, szabályosan parkolt vagy sem.

Hát ennyit a világ megmentésére irányuló motiváltságról, ha az ember józan paraszti ésszel megpróbál szabályosan és körültekintően parkolni az egyébként vadonatúj kocsijával (ami valószínűleg az utolsó eladott példány volt a Föld nevű bolygón).

