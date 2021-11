Miért nem lett Puskás Öcsi a Manchester United játékosa?

Mindenki ott volt a Vörösmarty utcai intézet nagytermében, akinek idehaza valami köze van a spanyol futballhoz. Kezdésként Szöllősi Györgybe, Puskás Ferenc biográfusába botlunk, amint éppen gratulál Daniel Entrialgónak, a Puskás – második élet című regény szerzőjének, pár lépéssel arrébb Farkas Norbert, a Sport TV La Liga-specialistája beszélget Szente Vajkkal, a Puskás-musical rendezőjével, és a jelen lévő kollégák is mind kivétel nélkül a spanyol foci szerelmesei.

Vitoriában születtem, ahogy a könyvemben is írom, hálás vagyok édesapámnak, Maurónak, amiért annak idején először levitt az Alavés stadionjába, a Mendizorrozába, de be kell vallanom, kisgyermekkorom óta a Real Madridnak szurkolok – mondta az Indexnek Entrialgo, aki szabadúszó újságíró, és a Forbestól a GQ-ig és az Esquire-ig megannyi neves lapnak dolgozott és dolgozik, emellett könyveket is ír; amelyek közül a legfrissebb a spanyolul Puskas címen megjelent, 379 oldalas, vaskos opusz. – Régóta foglalkoztatott Pancho személye, a köréje fonódott legenda, és őszintén szólva nem értettem, miért nem jelent meg még róla spanyol nyelvű könyv. Úgy éreztem, itt az ideje a hiánypótlásnak.