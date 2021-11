Straub Dezső leszámolt a Vidám Színpaddal

Ahogy az Index korábban megírta, a Vidám Színpad Facebook-közleményében tájékoztatta közönségét arról, hogy „A megújuló Vidám Színpad művészeti vezetője Tasnádi Csaba Jászai Mari-díjas rendező, a VIDOR Fesztivál ötletgazdája és létrehozója”. Straub Dezső, a színház (ugyan szerződés nélküli) művészeti vezetője is a Facebookról tudta meg, hogy ilyen módon a vezetés a továbbiakban nem tart igényt a munkájára. Straub a döntés és annak közlésmódja miatt is felháborodott, és maga is közösségi oldalán kommentálta az eseményt. Az erre érkezett reakciók tanúsága szerint a nézők, a közönség Straub mellett áll a történetben.

Néhány nappal Straub Facebook-bejegyzése után a színház vezetősége újra ezt a fórumot választotta a viszontválaszra, melyben így fogalmaz.

A Vidám Színpad Közhasznú Nonprofit Kft-ben Straub Dezsőnek nincs és a korábbi tulajdonos, Böröndi Tamás tragikus elvesztésekor sem volt üzletrésze vagy bármilyen képviseleti joga. Straub Dezső korábban − Böröndi Tamás haláláig − egyedi megállapodások alapján látta el színészi-, rendezői-, illetve művészeti vezetői feladatait, azonban a Vidám Színpad vezetőségének nincs tudomása arról, hogy Straub művész úrnak jelenleg − Böröndi Tamás halálát követően – fennállna bármilyen élő megbízási jogviszonya, amely felmondása felől a Vidám Színpadnak intézkednie kellett volna. A művész úr az elmúlt egy évben semmilyen tevékenységet nem végzett a Vidám Színpad Közhasznú Nonprofit Kft. Megbízásából.

A színházvezetés Straubot a jó hírnév megsértésével is vádolja.

A színház vezetősége arról is beszámol ugyanitt, hogy több alkalommal és több formában egyeztetett Straub Dezsővel a színházban betöltött szerepével és az együttműködés lehetséges feltételeivel kapcsolatban, ám sajnálatos módon ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre. Ezért a színház vezetése nem úgy gondolja, hogy Straub Dezső a Facebookról szerzett tudomást a döntésről.

Straub Dezső ezek után az Indexnek elmondta, soha nem állította, hogy jogtulajdonos lenne, vagy üzletrésze lett volna a Kht-ben, ahogy azt sem, hogy képviseleti joggal rendelkezik. Viszont Böröndi Tamással a kezdetekkor megállapodtak, hogy ahogyan korábban is tették, a színpadi események koordinálása az ő, mármint Straub feladata, a háttérmunka az ő felelőssége.

Ehhez nem kellett szerződés, ez köztünk mindig egy magától adódó állapot volt, ráadásul évekig ingyen, az ügy érdekében csináltuk. Szavunkat adtuk egymásnak, mely szerződéses forma, részemről legalábbis, sohasem jár le

– mondta, majd hozzátette, amit pedig a Vidám Vádirat a vele való „egyeztető tárgyalásoknak” nevez, azokról majd ír egy számot a legközelebbi kabaréban.

Straub elismeri, nem a szerződések és jogi biztosítékok nagymestere, de megvan még az az e-mailje, melyet Götz Anna, Böröndi özvegye 2020. december 31-én írt. Straub elmondása szerint ebben azt írják neki, hogy ha van kedve és vágya, vigye tovább ő a Vidám Színpadot.

Az Index is kereste Götz Annát, ám a művésznőt egyelőre nem értük el.

Straub bevallja, mostanra lemondott a Vidám Színpadról, ami nagyon nehéz volt, hiszen az életét tette rá, de nem a műfajnak, nem is szeretett kollégáinak és főleg nem a közönségnek fordít hátat, „kizárólag a tévúton járó, ideiglenes, kéttagú vezetésnek”.

A művész jelenleg helyet keres az általa levédett Budapesti Bulvár Színháznak, ahol a régi Vidám Színpad szellemiségét újraélesztve létrehozhatja a magyar színpadi humor új fellegvárát. Facebookon közzétett felhívásában jóakaróinak segítségét egy 300 fő körüli játszóhely felkutatásában kéri.

Straub azt mondja, az új helyen majd minden szerződést szépen papírra vetnek, bár állítólag Csányi Sándornak tulajdonítják az alábbi zseniális mondást, miszerint

A szó elszáll, az írás meg szart sem ér.

(Borítókép: Straub Dezső 2019. február 20-án. Fotó: Zih Zsolt / MTI)