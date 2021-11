A Telefondoktor tíz éve nem mer igazat mondani

Mindenki hazudik, ezt a kétezres évek szarkasztikus orvosa, Doktor House már megtanította.

Békés Dénes egy harmincas éveiben járó sikeres nőgyógyász, aki véletlenül bezárja magát a rendelőjébe. Másoknak ez egy hétköznapi probléma lenne, de emberünk egyszerre próbál megfelelni akaratos feleségének és határozott értékeket valló édesanyjának, miközben apaként és orvosként próbál helyt állni, elkerülve a konfrontációt.

Mivel nem először kerül hasonló szituációba, útjára engedi a hazugság-lavinát, mert bár nem mer igazat mondani, valahogy próbál kiszabadulni a „fogságból”. Ám füllentései a rendelőn kívül önálló életre kelnek és egyre elkeseredettebben próbálja helyrehozni a helyrehozhatatlant.

Göttinger Pál a darab egyedüli szereplője, aki már több mint tíz éve bizonyítja, hogy képes hosszútávon lekötni a nézők figyelmét ezzel a monodrámával, melyben a szórakoztatás mellett társadalmi jelenségekre is próbálja felhívni a figyelmet.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Szabó Borbála mai napig friss, és rendkívül szórakoztató egyszemélyes bohózata éjszakai viccnek indult a Bárka Színház kávézójában. Előadás után szórakoztatták vele az alkotók a vendégeket. Majd a darab kinőtte a kávéházi létet, „túlélte” a Bárka Színházat, majd a Komédium színpadát, több kitérő és tájelőadás után pedig a Thália Színház Arizona Stúdiójában lelt otthonra. November 20-án ünneplik a darab kétszázadik előadását, ami a független szférában párját ritkító jelenség.

2011-ben, amikor bemutattuk, a három gyerekemből egy még nagyon pici volt, szinte baba, a többiek meg épphogy iskolások. A kicsi szülését írtam bele a darabba, a végkifejletnél és mindig meghatódtam, amikor azt a részt néztem, mert arra gondoltam, hogy nekem valószínűleg ez volt az utolsó (mármint szülésem, nem Telefondoktor előadás). Most, amikor a kétszázadikat játssza majd Pali, az a régi kis újszülött már száznyolcvan centi, a nagyobbak egyetemisták, érettségizők. Én nem sokat változtam, bár már festem a hajam, és sok-sok víz lefolyt a Dunán. De a darab él, és mi is élünk. És láss csodát: egy éve született még egy kicsi babánk...hát, családban és színházban sose lehet tudni!

– emlékszik vissza a darab írója, Szabó Borbála.

A rendkívül szórakoztató egyszemélyes bohózat a hazugság és önáltatás görbe tükrét tartja a néző elé Göttinger Pál, vagyis a Telefondoktor játékában. A napi teendők telefonon való ügyintézéséből fakadó problémák és egyre katasztrofálisabb helyzetek, egy nagy gonddal és jó sok hazugsággal egyben tartott élet szinte romba dőlése nem csak nevettet, de el is gondolkoztat mindannyiunkat.

Békés Dénes nem azért hazudozik, mert rossz ember, hanem mert mindenkit boldognak szeretne tudni maga mellett, a darab ideje alatt kell felismernie, hogy ez így nem lesz jó. Igyekezete, hogy megfeleljen, hogy ne okozzon sebeket maga körül, hogy jobb hely legyen az ő apai-orvosi ténykedésétől a világ, szerethetővé teszi, még akkor is, ha nem őszinte. Aztán, a vége felé a sarkára áll. Hős lesz, a szó számomra nemes értelmében. Mindezek mellett, ami nagyon fontos: jó orvos. Ért ahhoz, amit csinál. Nem tud annyira belebonyolódni a zűrzavaros cselekménybe, hogy ne tegye oda magát, amikor kell. Óriási utazás volt összeforrni vele ez alatt a tíz év alatt, és látni azt a rengeteg nézőt, aki felismeri és szereti őt, mert a saját vacakságait látja benne.

– vallja a darabról Göttinger Pál.

A pergő dialogókból álló, végig szituatív előadás, több mint tíz résztvevőt vonultat fel, bár ezen szereplők csak telefonon jelennek meg, méghozzá rögtön három különböző készülék túlfelén. Minden karaktert és helyszínt egyetlen szereplő, maga a telefondoki kelt életre, miközben követhetjük lassú kiborulásának szórakoztató folyamatát.

A Telefondoktor nem csak Göttinger Pál Junior Príma díjas rendező első színpadi szerepe, de Orosz Dénes (Seveled, Poligamy, Coming Out, Hacktion) első színházi rendezése is volt tíz évvel ezelőtt. Az előadás azóta is töretlen siker, november 20-án pedig 200. alkalommal lesz látható.