Rogyadozó házasság kontra boldogság velorexszel – Ötven fotó a kilencvenéves Keleti Évától

Gobbi Hilda dunabogdányi nyaralójában valami újsághalom felett szöszmötöl 1973-ban, közben lóg ki a cigi a szájából. A nyaralót magát nem is látjuk, csak a bogárhátút, annak a sofőrülésén ül, néz maga elé, kissé lefele, a semmibe, kidobja, ne dobja, mi legyen az előtte kötegben álló újságokkal.

Még az is lehet, hogy valami szerep jár a fejében. Róna Viktor, Orosz Adél, Lakatos Gabriella és Havas Ferenc és a társulat további tagjai a Magyar Állami Operaház vendégszerepélésén Helsinkiben, az utcán pózolnak kabátban, szépen sorban, a mozdulat civil ruhában is érvényesül, le sem tagadhatják balett-táncosi mivoltukat.

Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán otthonukban, az ablakban ülnek, mögöttük a panoráma, a szerelem már rogyadozik, nem lehet odahazudni a boldogságot.

Nem is akarják, és ezt meg is mutatják Keleti Évának. Néznek a semmibe, feldúltan, kiüresedetten, valami egykor volt állapotot elveszítve. Tudják vagy sem, de színháztörténeti pillanat, színháztörténeti dokumentum születik. Talán sejtik. A fotón maguk is egy képet tartanak, szerelmük hajnalán készült. Akkor nem ilyenek voltak, nagyon nem.

Ferenczy Krisztina korán elhunyt újságíróról két fotó is van, még színésznő korából, egy szép, fiatalkori profil, és egy másik, ahol szinte tojáshéjjal a fenekén, harmadéves színművészetis korában férjével, Tímár Bélával nyaralni indulnak egy velorexszel 1973-ban. Maga a boldogság. Aztán van egy olyan, ahol Záray-Vámosi üldögélnek nappalijuk foteljében, kissé felénk, közönség felé nézve, na ez egy kicsit mesterkélt, legalábbis, ahogy Záray néz és pózból tartja a cigarettát. Egy olyan, ahol az ifjú Béres Ilona látható a 70-es években, fának dől, gyönyörű. És hát itt van Tímár József is Az ügynök halálából, nem a híres bőröndcipelő, hanem egy másik, mely már szintén színház-, kor-, fotó- és kultúrtörténet. De van Komlós Juci, amint Bessenyei Ferencet, a nagy dúvadot ölelgeti a Szomszédok teleregény korszakából, Fülöp Viktor magában, Darvas Iván öltözői magányában, Tolnay Klári otthonában.

Az Eötvös10 arra vállalkozott, hogy a még életében fotótörténeti ikonnál vált, ám máig szellemileg és fizikailag is fantasztikusan fitt Keleti Éva 90. születésnapját 50 képével megünnepelje. És mivel a művésznő harminc év kihagyás után szerencsére újra alkot, vannak a képanyagban egészen friss, 2019-es képek is, ezek már modernebbek és persze színesek, például a Tenki Réka-Csányi Sándor színészházaspár, szerencsére az ő képüket a Latinovitsékra rátelepedő, tapintható dráma elkerüli, vagy egy vidám, a természetben készült kép az egykori, nemzetközi hírű príma balerináról, Pongor Ildikóról és színésznő lányáról, László Liliről, aki maga is nemrégiben édesanya lett, a Padödőről a pezsgőfürdőben, és portrék, portrék, portrék.

Kulka János már betegsége után. Törőcsik Mari a velemi házában, ahová keveseket engedett be, a cserépkályhának dőlve.

A Dragomán-Szabó-T. házaspár kertjükben, Marton László, Hernádi Judit, Gálffy László, Csákányi Eszter, Pogány Judit és Mácsai Pál.

15 Galéria: Keleti Éva-kiállítás az Eötvös 10-ben Fotó: Papajcsik Péter / Index

Egykoron ezek is színháztörténeti dokumentumok lesznek.

Az Érdemes Művész és Kossuth-díjas fotós képeit december 31-éig tekinthetik meg az érdeklődők

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)