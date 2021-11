Kafiya Said a noÁr mozgalom nagykövete lett

Kafiya Said, művésznevén Rea Milla szomáliai menekült, aki gyermekként vállalkozott egy közel egy éves útra, hogy új otthont találjon magának. Története kalandosabb, mint egy éveken keresztül íródott forgatókönyv, személyisége pedig minden megpróbáltatás ellenére árasztja magából a pozitivitást.

Az Index nemrég készített interjút a magyar modellel, aki két éve elnyerte az állampolgárságot. A beszélgetésben kendőzetlenül mesélt nehézségeiről, tapasztalatairól és álmairól.

Kafiya egyik célja, hogy az emberek jobban belelássanak abba, milyen menekültnek lenni, ezért is vállalta el a noÁr mozgalom felkérését, hogy ő legyen a migráció nagykövete.

Azért csatlakoztam noÁrhoz, mert a mai világban fontosnak tartom, hogy olyan helyekről kapjunk információkat, ahol nincs minden átpolitizálva, nincs bal és jobb oldal, nincsenek különálló csoportok, hanem őszintén meg tudjuk osztani a véleményünket, és megismerhetünk új dolgokat.

A noÁr mozgalom a megalakulása óta eltelt évek alatt több ügy mögé állt be. Most úgy döntöttek, hogy minden téma mellé felkérnek 1-1 nagykövetet, aki vagy megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásukkal, vagy az ügyben való személyes érintettségük okán még autentikusabb és hitelesebb módon tudják képviselni a számunkra is elképesztően fontos társadalmi kérdéseket.

(Borítókép: Kafiya Said. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)