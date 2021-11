Márciusban bombaként robbant Meghan Markle és Harry herceg Oprah Winfrey-nek adott interjúja, amelyben a pár durva dolgokat vágtak a királyi család fejéhez. A műsorról hónapokig cikkezett a sajtó – talán soha nem készült még ekkora botrányt kavaró televíziós beszélgetés.

Oprah Winfrey híres arról, hogy olyan dolgokra is rákérdez, amelyekre a mainstream média és az óvatos riporterek nem. November 14-én (magyar idő szerint 15-én, hajnali fél háromkor) napjaink egyik legzseniálisabb énekesnője, a tizenötszörös Grammy-díjas Adele látogatott el a műsorvezetőhöz. Az énekléssel tarkított különkiadást most is a CBS tűzte műsorra. A hercegi pár interjúján felbuzdulva tabudöntögető, mérföldkőnek számító beszélgetésre számított a világ, a kétórás eszmecsere azonban aligha überelte a brit kékvérű és neje kifakadását.

A produkció Adele Hello című slágerével indított. Az énekesnő egy sztárokból álló közönség előtt lépett színpadra. A nézőtér soraiban ült Melissa McCarthy, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, James Corden, Gabrielle Union, Gordon Ramsey, Dwyane Wade és Lizzo is. Adele a Los Angeles-i Griffith-csillagvizsgáló kertjében dalolt, a beszélgetést azonban Oprah Winfrey kertjében rögzítették.

Ez az első televíziós interjú, amelyben az énekesnő legújabb, 30 című lemezét népszerűsítette. Érthető, hogy az egész világ tűkön ülve várta Adele interjúját, hiszen a 33 éves énekesnő hat éve fukarkodik a sajtószereplésekkel. Közben férjhez ment, aztán elvált, megnőtt a kisfia, és látványosan lefogyott: vagyis rengeteg élményt gyűjtött az új albumhoz. Időközben a szerelem is rátalált Rich Paul személyében, akiről szintén beszélt Winfrey-nek.

Az sosem baj, ha egy dal túl személyes

Adele három új dallal debütált: a Hold On, a Love is a Game és az I Drink Wine című számokkal. Az interjúból kiderült, hogy énekesnő nem tart tőle, a közönség mit gondol legújabb dalairól, hiszen Adele a zenének köszönheti, hogy boldogul az életében. Ennek ellenére voltak kételyei, miközben a dalszövegeket írta.

A lemez készítése és a dalok visszahallgatása közben voltak pillanatok, amikor felmerült bennem, hogy egy szöveg túl személyes ahhoz, hogy kiadjam, talán túlságosan is magamról szól. De semmi sem olyan ijesztő, mint amiken az elmúlt két-három évben (zárt ajtók mögött) keresztülmentem, szóval nem tartok attól, hogy az emberek mit tudnak meg vagy mit nem

– fogalmazott.

A válása és új albumának elkészítése után Adele úgy döntött, hogy felhagy az ivászattal. Mint kiderült, az énekesnő édesapja halála után fordult el az alkoholtól. (Adele apja életében először a halálos ágyán hallgatta meg lánya dalait. Korábban csak egyetlen szerzeményét, a 16 évesen írt Hometown Glory című dalt hallotta.)

Válása alatt Adele „tartotta életben az alkoholipart”, később azonban rájött, hogy sokat kell magán és az egészségén dolgoznia. Abbahagyta az ivást, és elkezdett edzeni, hogy megtalálja az egyensúlyt és lelki békéjét.

A válása után folyamatosan szorongott, az idegesség pedig teljesen megbénította az énekesnőt, aki úgy érezte, nem ő irányítja a testét. Tudta, hogy valami nincs vele rendben, de tehetetlen volt. A szorongásra gyógyír volt az edzés, valamint a trénere is, akinek jelenlétében Adele maga mögött hagyta a szenvedést. A mindennapos mozgás fegyelmet tanított az énekesnőnek, aki látványosan lefogyott.

Az interjúban felidézte azt a különleges pillanatot, amikor rájött, hogy nem boldog a házasságában. Az énekesnő a barátaival olvasgatott, és a lapban feltett kérdésekre válaszolt, amikor a „Mi az, amit soha senki nem tudhat meg rólad?” kérdés következett.

Nem vagyok boldog. Nem élek, csak túlhajszolom magam

– mondta ki először. A Love In The Dark című dalára hivatkozva elmondta, a barátai először boldognak hitték, miközben ő maga hosszú idő óta boldogtalan volt. Adele az ominózus délután eszmélt rá, hogy ki akar lépni a kapcsolatból.

Az énekesnő nagyon komolyan veszi a házasságot, ám a gyors válás miatt úgy érezte, megsértette a házasság szentségét. Mint kiderült, nem azért szégyenkezett, mert néhány év alatt tönkrement a házassága, hanem azért, mert sosem működött.

Már egész kicsi koromban megígértem magamnak, ha gyerekeim lesznek, együtt maradunk az apával, amolyan egységes család leszünk. Nagyon sokáig próbálkoztam, hogy beteljesüljön az álmom, de csalódtam

– mondta, hiszen leginkább a kisfiát sajnálta.

Az énekesnő úgy vallott, hogy exférje, Simon Konecki mindezek ellenére megmentette, hiszen Adele életébe a férfi, majd közös kisfiuk hozta meg a stabilitást. A kapcsolatuk elején még igen fiatal sztár szó szerint beleveszett volna az őt körülvevő káoszba. Az énekesnő bevallotta, annyira túlterhelt volt, hogy könnyen az önpusztítás felé sodródott volna.

Még most is rábíznám az életemet… Ő és a fiam, Angelo az angyalaim

– fogalmazott. Mint kiderült, ez az első alkalom, hogy a 9 éves fiú élőben látta fellépni az anyukáját. Adele Winfrey kérdésére, miszerint szeretne-e még kisbabát, azt válaszolta:

Nyitott vagyok rá. Szeretnék még gyerekeket. Az sem lenne tragédia, ha nem születne több, hiszen itt van nekem Angelo, de igen, szeretnék még.

(Borítókép: Adele. Fotó: Cliff Lipson / CBS / Getty Images)