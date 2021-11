A könyv, amely örökre megváltoztatta, hogyan ünnepeljük a karácsonyt

Bár idehaza nem tartozik a legismertebb írók közé, Charles Dickens művei az egész világra hatással voltak, méghozzá olyannyira, hogy a Karácsonyi ének című könyve máig meghatározó változásokat vezetett be az ünneplésben.

Charles John Huffam Dickens 1812 februárjában született az angliai Portsmouthban. Családja jómódú volt, tizenkét éves korában azonban – miután édesapja eladósodott és börtönbe került – kénytelen volt munkát vállalni. Egy fényházműhelyben kezdett el dolgozni, az itt látott nyomor pedig akkora hatást gyakorolt rá, hogy azok regényeinek folyamatosan visszatérő elemeivé váltak. Később, egy családi örökségnek köszönhetően, Dickensék anyagi helyzete ismét jobbra fordult, édesanyja azonban ennek ellenére sem vette ki munkahelyéről, amit soha nem tudott neki megbocsátani.

Karrierjét ügyvédbojtárkodással kezdte, majd gyorsíróként folytatta, végül azonban újságíróként talált önmagára. Első regényét, a Pickwick Klubot mindössze huszonegy évesen írta, ám azonnal nevet is szerzett magának.

1836 áprilisában feleségül vette kedvesét, Catherine Thompson Hogarthot, aki tizenöt év alatt tíz gyermeket szült neki.

Máig legismertebb, Karácsonyi ének (Christmas Carol) című regényét az ötödik gyermek születése előtt, 1843-ban írta, mindössze hat hét leforgása alatt.

Aki esetleg nem ismerné, a Karácsonyi ének főszereplője egy bizonyos Ebenezer Scrooge nevű fösvény, lelketlen uzsorás, aki nem mellesleg milliomos, és utál mindent, még a karácsonyi készülődést is. Mindössze két ember van az életében: Fred, az unokaöccse, akivel alig tartja a kapcsolatot, valamint Bob Cratchit, a saját, rosszul fizetett és agyondolgoztatott alkalmazottja.

Egyik éjszaka azonban megjelenik Scrooge házában hét évvel korábban elhunyt üzlettársának, Jacob Marley-nak a szelleme, aki figyelmezteti őt, hogy karácsony előtt három egymást követő napon, három különböző szellem látogatja meg, akik a múltat, a jelent és a jövőt fogják vizionálni. Scrooge kételkedett, de Marley figyelmeztetése igaznak bizonyult:

Első nap a múlt szelleme érkezett a megkeseredett üzletemberhez, aki a szomorú gyerekkorát, az elmúlt karácsonyokat és életének azon pillanatait mutatta meg neki, amelyek jellemének kialakulásához vezettek.

Másnap a jelen szelleme kopogtatott az ajtón, aki unokaöccse és alkalmazottja otthonába engedett betekintést – mint kiderült, mindketten szegény emberek, ráadásul Cratchitnek van egy mozgássérült kisfia is, kinek nem tudja fizetni az ellátását.

Harmadnap a jövő szelleme jött Scrooge-hoz, aki vizionálta, milyen jövő vár rá, ha nem változtat a viselkedésén, A szellem egy holttestet mutatott meg a férfinak, kinek halálán mindenki csak örvendezett, senkinek sem volt egyetlen kedves szava sem hozzá. A legnagyobb sokk akkor éri Scrooge-ot, amikor ráeszmél, hogy a halott valójában ő maga, ráadásul az alkalmazottjának a fia is életét veszti kezelések híján.

A szellemek látogatásának hatására a férfi megváltozik és egy kedves, jólétű ember válik belőle: pénzt adományoz jótékonysági célokra, a karácsonyt szeretteivel tölti, pulykát küld a Cratchit családnak és kifizeti a beteg kisfiú kezelését, valamint fizetésemelést ad Bobnak.

A Karácsonyi ének azonnali sikert lett, alig pár nap alatt elkelt mind a hatezer előre nyomtatott példány, ami nem volt meglepő, hiszen öt shillinges ára a szegényebb családok számára is megengedhető volt.

A könyvben szereplő szellemek olyan hatást gyakoroltak a viktoriánus kori angolokra, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban szinte mindenki változtatott a viselkedésén,

nehogy egyszer hozzájuk is bekopogtassanak. Ennek következményei tehát a következő, mára már egyértelműnek számító karácsonyi szokások:

Fizetett szabadság

Ha az ünnepeket otthon töltheti a családjával, köszönje meg mindezt Bob Cratchitnek (ha pedig nem, küldjön a munkáltatójának egy példányt a Karácsonyi énekből). Dickens világossá tette, hogy ha valaki nem hajlandó megfelelően megfizetni az alkalmazottait, és nem ad nekik szabadságot az ünnepekre, akkor a szellemek bizony kísérteni fogják, és végül gyűlölve és egyedül fog az illető meghalni. A gazdag embereket olyan alaposan megrémítette a történet, hogy az ünnepekre járó szabadnapok fokozatosan irreális vágyálomból ésszerű követeléssé váltak.

Ajándékozás

Bár az ajándékozás már akkoriban is az újévi ünnepségek része volt, Dickens továbbment, és az ajándékozást – konkrétan a gyerekeknek adott játékokat – a karácsony szerves részeként ábrázolta, mintha ez a hagyomány mindig is létezett volna. Mindezt Scrooge karakterével mutatta be, sajnos azonban a mai karácsonyi bevásárlást és ajándékozást jelentő kommersz rémálom már köszönőviszonyban sincs Dickens egykori elképzelésével.

Karácsonyi lakoma

A Karácsonyi ének olvasása közben elég észrevehető az ételre helyezett hangsúly – pontosabban az, hogy Crachitéknek nem jut elég belőle. A hatalmas ünnepi lakomák ugyan az 1840-es években már nagyrészt dekadens hagyománynak számítottak, Dickens itt is megfordította a forgatókönyvet: könyvében a lakoma lényege nem a tömés, hanem a családdal való együttlét. Scrooge nem azért vesz egy méretes pulykát a könyv végén, hogy azt egyedül megegye, hanem hogy megoszthassa mindezt Cratchitékkel. A könyv hatására az emberek az ünnepek alatti bőséges ételfogyasztást már nem tekintették önző húzásnak, hanem inkább egyfajta lehetőségként gondoltak rá, amely összehozza a családot.

Ünnepi hangulat

A karácsonyfáktól és a pulykáktól eltekintve Dickens a decembert mindig is a nagylelkűség hónapjaként tartotta számon. Egyértelműen szerette a régi és az újkeletű karácsonyi hagyományokat, de a Karácsonyi éneknek kevesebb köze van a tényleges ünnepléshez, mintsem inkább a másoknak való adakozáshoz és a munkaügyi reformokért folytatott küzdelemhez. Dickens félig felelevenítette, félig újrateremtette az ünnepek hagyományos szellemét, megadva nekünk a ma is ismert és szeretett, és az év minden napján várva várt nagybetűs Karácsonyt.

(Borítókép: Charles Dickens Karácsony ének című regénye. Fotó: Suzanne Plunkett / Bloomberg / Getty Images)