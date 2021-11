Vajon mi volt a témája Paul McCartney és John Lennon utolsó beszélgetésének?

A Beatles legendás alapítói között létezett egy olyan kötelék, amelyet még Yoko Ono sem tudott elszakítani. A 79 éves Paul McCartney felidézte, hogy a hetvenes évek angliai ínségét követően egy közös tevékenységük, a kenyérsütés iránti rajongásuk kötötte össze John Lennonnal. Erre emlékeztek vissza akkor is, amikor utoljára álltak szóba egymással Lennon 1980-as meggyilkolása előtt.

„Kenyeret sütöttem, és ebben eléggé jó voltam. Szóval amikor meghallottam, hogy John is ezt műveli, hát az nagyszerű volt! Egy egészen hétköznapi dologról osztottuk meg tapasztalatainkat” – vallotta meg Howard Sternnek a Sirius XM műsorában.

„Remek volt, és kimondottan örültem, hogy visszatértünk ahhoz a kapcsolathoz, ami gyerekkorunk óta jellemzett bennünket” – mondta.

Amikor Stern azon tűnődött, hogy vajon egyszerűsödött az élet John néha „zsarnoki” dinamikája nélkül, Paul habozás nélkül válaszolt:

Való igaz, de én mindent feláldoznék azért, hogy ő még mindig velünk legyen.

Elismerte, hogy az együttes felbomlása után rázós volt a kapcsolatuk, de megjegyezte: úgy viselkedett, hogy ez ne hagyjon nyomot benne. Néha John felbosszantotta, de ilyenkor egyszerűen csak lebunkózta.

„A Beatles szétesése után volt néhány csüggesztő pillanatom. Néha teljesen magam alatt voltam, és biztos vagyok abban, hogy néha sírtam is.”

Örök titok marad, kinek a lelkén szárad a Beatles széthullása

A negyvenéves John Lennonnal – manhattani lakása előtt – Mark David Chapman végzett négy lövéssel 1980. december 8-án. „Mert híres volt” – Chapman állítólag ezért szemelte ki áldozatát.

A hidegvérű gyilkosságot nagyjából hat órával azután követték el, hogy a Let It Be sláger alkotóját lefényképezték, amint autogramot ad leendő hóhérjának.

Chapmant életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, amit a New York állambeli Wende börtönben tölt, Buffalo közelében. Először 20 év után, 2000-ben kérvényezhette a feltételes szabadlábra helyezését, ám a bíróság mind a 11 eddigi kérvényét elutasította. Legközelebb 2022 augusztusában kérelmezheti felmentését.

Új könyve, a The Lyrics londoni bemutatóján Sir Paul McCartney nemrég elárulta: „soha nem jutott el odáig”, hogy elmondja Johnnak, mennyire szereti.

Egy 16-17 éves liverpooli kölyök sosem mondhatott ilyet.

Lennonnal közös fiatalkorát olyannak írta le, „mintha egy lépcsőn sétálnánk felfelé… egymás mellett”, majd hozzátette: „Emlékszem, milyen nagyszerű volt vele dolgozni.” Miközben a dalokat találták ki, Paul vetett fel egy sort, majd John egy másikat. „Pingpongoztunk egymással” – idézte fel zeneszerzési gyakorlatukat.

A balkezes Paul azt mondta, mivel John jobbkezes volt, „számomra olyan volt, mintha tükörbe néznék. A tükörben láttam a lejátszott akkordjaimat”.

Noha a zenekar 1970-es feloszlása előtt Paul McCartney szólókarrierjéről jelent meg egy sajtóközlemény, ő maga ma tagadja a történteket: „Azt hiszem, a legnagyobb tévhit, hogy én okoztam a Beatles szétesését.” Alig egy hónapja azt állította, hogy Lennon volt az oka a Beatles feloszlásának.

„Nem én kezdeményeztem a szakítást” – nyilatkozta a BBC Radio 4-nek. „Az a mi Johnnynk volt.” Úgy emlékezett vissza, hogy egy nap John Lennon besétált a szobába, és közölte, hogy elhagyja a Beatlest. Szavai szerint ez olyan izgalmas, mint egy válás.

„Magunkra maradtunk, és aztán nekünk kellett összeszednünk az együttlét darabkáit” – mondta Paul McCartney.

(Borítókép: Paul McCartney és John Lennon 1967. július 31-én. Fotó: Cummings Archives / Redferns / Getty Images)