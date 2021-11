Teljesen hétköznapi történés, hogy elfelejtünk dolgokat, vagy csak rosszul emlékszünk a részletekre. Viszont mi van akkor, ha az emberiség nagyrésze egyemberként teszi ugyanezt? Az egyik legmisztikusabb jelenségek közé tartozik a Mandela-effektus, ami nevét azután kapta, miután 2010 környékén Fiona Broome nyilvánosságra hozta, hogy az ő emlékeiben Nelson Mandela még bebörtönzésének idején meghalt. A dolog érdekessége viszont az , hogy miközben Dél-Afrika ex elnöke még élt és virult, az internetnek hála kiderült, hogy tömegek emlékeztek Broome-hoz hasonlóan, sőt, sokan még Mandela tévében közvetített temetéséről is be tudtak számolni.

A jelenségről kiderült, hogy gyakrabban előfordul, mint hisszük, méghozzá olyan ikonikus filmidézeteknél, képeknél, mesefiguráknál is felüti a fejét, amiknél szent meggyőződésünk, hogy biztosak lehetünk tudásunkban. Ez bőven elég a megszállott összeesküvés-elmélet hívőknek bizonyítékként a végtelen számú valóság, vagy a Mátrix, azaz a szimulált világ létezésére. Összeszedtünk pár érdekes Mandela-effektust a popkulturális életből, ami bizonyítja, hogy a kollektív emlékezet sem tévedhetetlen.

Britney Spears és a fejmikrofon

Próbáljuk csak felidézni Britney Spears Oops, I did it again című videoklipjét. Milyen öltözéket viselt a popdíva? A feszülős piros műbőrszerkó talán mindenkinek azonnal beugrik, ahogy a platinaszőke haj, és a fejmikrofon is. Igen ám, de ez utóbbi sosem szerepelt az énekesnőn a videóban. Mégis, a fellépései miatt annyira beleivódott a tudatokba, hogy sokaknak meggyőződésük: a videoklipben is azzal énekelt. Olyannyira, hogy a farsangi Britney-jelmezeknek is elengedhetetlen kelléke lett, illetve még Barbie babát is adtak ki az ikonikus szereléssel és fejmikrofonnal.

Luke, én vagyok az apád

Bizony ám, a Csillagok háborújának egyik leghíresebb mondatára is rosszul emlékszünk, pedig biztos sokan esküdni mertek volna, hogy Darth Vader megszólítja fiát. Pedig a magyar szinkronban a párbeszéd a következő:

-Obi-Wan sohasem mondta el neked mi történt az apáddal. -Eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. -Nem. Én vagyok az apád.

Aki nem hiszi, járjon utána.

C3PO aranylába

Ha már a Csillagok háborújának leghíresebb mondatát tönkretettük, egy másik dologról is lerántjuk a leplet. Ez pedig C3PO, az aranyszínű droid, akire mindenki úgy emlékszik, hogy az egész teste arany színű vázzal van borítva, miközben az egyik lábszára ezüst színű.

I just learned C-3PO wasn't all gold but had a silver leg in the original trilogy (ep. 4-6). Mandela Effect or me just misremembering? pic.twitter.com/jZ2TuihAJW — Peter Tieryas (@TieryasXu) September 10, 2019

Szerezd meg hát mind

A Pokémon című mesét sem kell mindenkinek bemutatni, ahogy annak leghíresebb karakterét, Pikachut még azok is ismerik, akik messziről elkerülték a rajzfilmet. Épp ezért lehet sokak számára megdöbbentő, hogy a sárga kis lény farkincájának végén a fekete folt nem létezik. Pikachu farkának töve barna, viszont semmi feketét nem tartalmaz.

Do you remember Pikachu having a black tip on its tail? (Mandela Effect?👀)



Personally, I do lol pic.twitter.com/iFIFAAAWfH — Dobbs (@ethandobbs) September 20, 2017

Monopoly figura

Bár nem tartozik a világ legjobb társasai közé, anno, már a társasjátékok reneszánsza előtt is alapkellék volt a legtöbb háztartásban a Monopoly, még akkor is, ha csak a könyvespolc egyik porosodó dísztárgyaként szolgált. A dobozon található fickót mindenki fel tudja idézni: fehér kackiás bajusz, cilinder, öltöny, csokornyakkendő, monokli. Igen ám, de ez utóbbi sosem díszítette az öreg gombszemét.

Tükröm, tükröm...

...mond meg nékem! Ki a legszebb a vidéken? Ugye így hangzik a mondat, amit a nem túl kedves, kifejezetten para gonosz banya tesz fel egyedülálló szépségének megerősítése céljából. Az eddig tanultakból kiindulva egyértelmű, hogy ez a bevésődött mondat hibásan raktározódott el a kollektív emlékezetben, ugyanis helyesen a mondat így hangzik: „Varázstükröm, mond meg nékem! Akad-e párom szépségben?”

We are the champions...

Na, hogyan fejeződik be a dal? Valószínűleg a legkeményebb Queen rajongóknak is üvöltve dübörög a fejében, hogy "of the World", pedig a dal eredetileg ennyivel ér véget. Aki nem hiszi, hallgassa meg:

Igazi varázslat

A Disney-mesék intrójában, mikor kirajzolódik a kék háttér előtt a ragyogó kastély, sokaknak rémlik, hogy Csingiling az, aki átrepül a képernyőn, hogy a feliratot odavarázsolja pálcájával. Ahhoz képest, hogy tömegek vannak róla meggyőződve, hogy több Disney is hasonlóan kezdődik, az internet népe mégsem talált olyan videót, ami ezt bizonyítaná. A magyar YouTube-on több videós is foglalkozott a Mandela-effektusokkal, FanMadeMaker néven tartalmat gyártó Nagy Márton például VHS kazetták tömegén rágta át magát, hogy megtalálja a Csingilinges intrót.