Új uralkodó a pusztító karácsonyi zenék trónján

A soha széjjel nem rohadó műanyaghoz hasonlóan, amely mikroműanyag formájában ma már minden élőlény szervezetében fellelhető, a popzene – azon belül is a fogyasztói pörgés csúcsát megfejelő popzene – toxikus információhalmaza majdnem minden emberi agyban kiszorítja a neki járó részt.

Ennek tankönyvi példája természetesen a karácsonyi pop és a legendásan pusztító Last Christmas a Wham! együttestől. George Michael hangja idén valamivel fakóbban bugyborékol, hiszen az internet mélylélektani bugyraiból a felszínre emelkedett a karácsonyi pop egy másik klasszikus és csikarást okozó példája, Mariah Carey és az All I Want for Christmas is You.

Az All I Want for Christmas is You pontosan a tíz évvel a Last Christmas után, 1994-ben érkezett meg és gyorsan sztenderd karácsonyi dallá vált. Az évtizedek során minden idők 11. legtöbbször eladott dalává vált, mintegy 17 millió példányban kelt el, 60 millió dolláros jogdíjat termelve szerzőjének és előadójának, az ötszörös Grammy-díjas R&B énekes Mariah Carey-nek.

"Ott jön!"

A dal feldolgozása az Igazából szerelem című karácsonyi romantikus komédia betétdalaként is hallható volt 2003-ban. 2015-ben gyerekkönyv készült belőle, ami 750 ezer példányban kelt el. 2017-ben egész estés számítógépes animációs mesefilm is készült ugyanezzel a címmel, amelyben Carey egy kislányt alakít, aki kiskutyát szeretne.

Mindezek fényében meglepő lehet, de a száncsengős ritmusú karácsonyi dalokhoz képest pörgős, harangjátékos popszám megjelenésekor nem jutott fel a Billboard százas lista első helyére, erre csak 25 évvel később, 2019-ben került sor – ez pedig meg is magyarázza, hogy miért most emelkedett fel, mint az akciós cuccokra rontó vásárlótömeg miatt poszt-traumatikus stresszbetegségtől szenvedő boltosok vízióinak állandó aláfestő zenéje.

Készüljetek, jön az "All I Want for Christmas is You"

Az internetezők idén minden esetre aktív mémgyártással emlékeztek meg az örökzöld dalról, amivel Mariah Carey hivatalosan George Michael mellé ülhet a karácsonyi popkirályság trónján.

Akinek esetleg kimaradt az élmény, az alábbi videó elindításával pótolhatja: