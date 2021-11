Meghalt Mick Rock, aki lefotózta a 70-es éveket

Meghalt 72 éves korában Mick Rock fotós, aki olyan zenészeket örökített meg kamerájával, mint David Bowie, a Queen, a Stooges, a Sex Pistols és Lou Reed – számolt be az MTI. A hírt a Twitteren jelentették be. Halála okát nem közölték.

Azok, akiknek volt szerencséjük az ő köreiben létezni, tudják, hogy Mick sokkal több volt a férfinél, aki lefotózta a 70-es éveket. Fotográfus költő volt, egy igazi természeti erő, aki pontosan azzal töltötte a napjait, amit szeretett. Amit csinált, azt mindig a maga elragadóan felháborító módján tette

– olvasható a közleményben.

Michael David Rock az angliai Hammersmithben született, a Cambridge Egyetemre járt, amikor fotózni kezdett, először helyi koncerteket dokumentált. 1972-ben találkozott David Bowie-val, egy ideig az ő hivatalos fotósaként dolgozott, elkészítette róla a legikonikusabb fotókat Ziggy Stardustként.

Munkái a rockzene legemlékezetesebb albumainak borítóin is láthatóak, például Lou Reed Transformer és Coney Island Baby című albumain, Iggy Pop és a the Stooges Raw Power című lemezén, a Queen Queen II című lemezén, a Ramones End of the Century című lemezén és Joan Jett I Love Rock ’n Roll című albumán.