Márkó és Barna Síkideg évadzáró neurózis

Utolsó részéhez érkezett a Márkó és Barna Síkideg podcast harmadik évada. A srácok eddig összesen harminc epizódot gyártottak, ebben a jubileumi adásban ezúttal kettesben beszélgettek, és búcsúztak a harmadik évadtól. Szó volt zeneiízlés-lopásról, születésnapi etikettről és a szemeteszsákok kálváriájáról is.

Márkó attól fél, az évadszünet után lehet, hogy a börtönből kell majd kihozni, mivel ha nem tudja majd kiadni magából a feszkót, akkor lehet, hogy az utca népén fogja kitölteni idegességét. Barna viszont azt mondta, legalább már nem kell többet úgy tenniük, mintha viccesnek tartanák egymást.

Márkó azon húzta fel magát a héten, hogy egy vadidegen srác odament hozzá az utcán és megkérdezte, milyen zenét szeret… A zene pedig személyes dolog, nem adjuk csak úgy oda, főleg ha valakinek olyan kifinomult ízlése van mint Márkónak. Barna szerint a zenelopás klasszikus példája, amikor ő rakja a zenét egy kocsiban, egy haverja pedig sunyiban elkezdi shazamozni a dalt.

„Elmondom szívesen mi a címe” – mondja ilyenkor, persze nem szívesen mondja el.

Barna ezen a héten egy barátján idegesítette fel magát, aki kikötötte, nem árulhatja el a párjának, hogy születésnapja lesz. Azt mondta, egy időben ő maga is betegesen kezelte a születésnapját. Volt, hogy direkt elrejtette Facebookról, hogy csak azért se tudják a barátai, és csak az „igaz barátai” köszönthessék fel. Az említett haverja viszont túlzásba vitte. Az illető ugyanis egy közös chat-csoportban jelentette be a haveroknak, hogy mikor és hol ünnepli a születésnapját, egyedül a barátnőjét nem tette bele. A srácoknak pedig egyenesen megtiltotta, hogy emlékeztessék őt a neves napra. Barna ezen teljesen kikészült, hiszen ezzel az illető leckézteti a kedvesét, teszteli, hogy na vajon emlékszik-e a dátumra...

Márkó szerint a Facebookos felköszöntések a legrosszabbak, amire az ember úgy érzi muszáj egyenként válaszolnia.

Viszont, ha egy barátjának Facebookon látta a születésnapját, direkt SMS-t ír neki, nehogy kiderüljön, honnan informálódott.

Márkóban a szemeteszsákok pumpálták fel az ideget a héten. Na meg azok az emberek, akik vastag műanyag zsákba teszik a papírszemetet, a papír szelektív gyűjtőbe. Külön bugyor van az ilyennek az alvilágban. Aztán van az, aki nem nyomja bele a kukába eléggé a zsákot, így a csomag és a kuka alja közé szorult levegő miatt semmi más nem fér bele.

Azt sem érti Márkó, hogy ezeknek a zsákoknak miért folyik ki mindig az alján valamilyen fura, bűzös lé?

Ha pedig lakóközösségről beszélgetünk, Barnát ezen a héten a szomszédban hangoskodó turisták készítették ki. Szomszédjában ugyanis egy AirBnb található, amit a hétre három nagyhangú spanyolajkú lány vett ki. Barnának pedig rámentek az estéi, hogy az ágyában idegeskedett és morfondírozott, vajon átmenjen-e szólni a hölgyeknek.

Végül persze nem bírta tovább és muszáj volt panaszkodnia. Konfrontálódott, megkérte a lányokat, hogy halkabban, akik annyit mondtak „sí, perdón”, majd ugyanazon a hangerőn folytatták a bulizást.

Ebben az adásban visszatértek a híres Facebook posztok és segítségkérések, de a srácok olvastak fel hallgatói leveleket is. A Márkó és Barna Síkideg harmadik évada ezzel véget ért, a srácokat azonban a szünet alatt is elérhetitek Instagrammon. Márkót a @markolinczenyi fiókon, Barnát pedig vagy a @sikidegvagyok, vagy a @turaibarna oldalon. Ne feledjétek, az eddigi évadokat megtaláljátok a podcast csatornákon, a második és a harmadik évadot pedig ezek mellett YouTube-on is. Viszont lágytojás!