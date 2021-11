Az Egyesült Államok elnöke betiltotta a karácsonyfát?

Ma már minden cég, hivatal, magára bármit is adó vállalkozás karácsonyfát állít dolgozóinak, az alkalmazottak tiszteletére – és persze a hagyományok őrzése miatt is. Így van ez az Amerikai Egyesült Államokban is, még a Fehér Házban is.

Csakhogy ez nem volt mindig így...

Sokan úgy tartják, hogy az amerikai elnökök közül először James Buchanan (hivatali idő: 1857– 1861) díszítetett fel ünnepi fenyőt a Fehér Ház kertjében, mások elődjét, Franklin Pierce nevét emlegetik (hivatali idő: 1853–1857), a White House History portál azonban 1889-re, és Benjamin Harrison elnökre (hivatali idő: 1889–1893) hivatkozik, mint első fadíszítőre, s még azt is megírja, hogy a fát az épület második emeleti ovális szobában helyezték el.

Ám amire senki sem gondolt volna talán: Theodore Roosevelt elnök (hivatali idő: 1901–1909) lényegében tiltotta azt, hogy a Fehér Házban karácsonyfa álljon. Mint hamarosan kiderül, tiltásról persze szó sincs, igaz, a valóság ettől nem is áll annyira messze: az USA 26. elnöke ugyanis nem hitt a halott fák pompázatosságban, annál inkább gyönyörködött az élő fenyők sudárságában.

Ennek előzménye az, hogy az észak-amerikai kultúrkörben a karácsonyok ünneplési szokásai egykor eltértek az európai hagyományoktól. Ennek oka abban keresendő, hogy az Észak-Amerikában új hazát kereső puritánok egy időben valóban betiltották a karácsonyt mint katolikus ünnepet, így 1659 és 1681 között nem is tartották. A karácsony ünneplése az USA-ban a XIX. század második felében kezdett terjedni, a faállítás hagyománya pedig már fellelhető a XIX. század végétől, ám csupán a XX. század elejétől vált egyre gyakoribbá.

Történetünkben itt érünk el Theodore Roosevelthez, New York állam korábbi kormányzójához, aki alelnöki pozícióból, William McKinley elnök meggyilkolása után, 1901. szeptember 14-én lett az USA elnöke. Tekintélyelvű elnök volt, aki nem tűrte az ellentmondást, ráadásul harcok árán, a spanyol-amerikai háborúban végrehajtott katonai tetteivel hívta fel magára a figyelmet, s alapozta meg ezzel politikai karrierjét. Az csupán érdekesség, hogy egyszer egy vadászaton nem volt hajlandó agyonlőni egy medvebocsot, és később ezért nevének felhasználásával lett világhírű játék a teddy bear, vagyis a plüss mackó, de a feljegyzések szerint az elnök minden szigorúsága és makacssága ellenére nagy környezetvédőnek számított, így hivatalába lépésének első évében nem engedte hogy a Fehér Házban karácsonyfa álljon.

Ez azonban nem a valós indok arra, hogy miért nem volt díszített fa az elnök családjában, hiszen a Roosevelt család valójában sosem állított fenyőt karácsonykor, és inkább ajándékokkal, istentisztelettel és közös családi étkezéssel ünnepelt. Az pedig szinte tényleg mesébe illő fordulat, hogy 1902-ben, az elnök fia, Archie egy aprócska fenyőt csempészett a Fehér Házba, majd miután feldíszítette azt, az elnök szíve megenyhült ennyi szeretet és jóság láttán, és megengedte, hogy ezentúl fa álljon az ünnepen.

A történetek azonban már csak ilyenek. Mindegy is, hogy éppen így esett meg, vagy sem, de legalább lehet róla beszélni, mesélni.

(Borítókép: Theodore Roosevelt 1905 körül. Fotó: Hulton Archive / Getty Images)