Nem találja ki, hol kezdődött Zséda karrierje

A Sunday Brunch vasárnapi vendége Zsédenyi Adrienn. Meghívásának nincs különösebb apropója, hacsak az nem, hogy a műsorba a munkásságukkal kitűnő alkotókat várjuk, és ő már 27 éve áll a színpadon. Ráadásul ez a közel három évtized önazonos, hiteles, szerethető, és döccenők nélkül zajlott, tehát példaértékű.

Zséda mesél a kezdetekről, a formációról, amivel berobbant. Elmélázunk karrierjének kezdetén, a Cotton Club Singers-időszakon, de kiderül az, mi köze neki a Polgár Jenőhö' és Polgár Jenő hivatalához egyáltalán. Van neki ugyanis!

Sunday Brunch - Zséda - előzetes

Fény derül arra, honnan szerezte mémszerű macskáját, mennyibe kerül Zsédának lenni, és még fiáról is szót váltunk vendégünkkel, aki egyébként azt mondja, hogy énekesnői karriere kétpólusú: benne van a virágáruslány naívsága, ahogy a díva is. Szerény mint mindig, és jó hallgatni akár a múltról, akár a jövőről beszél vagy arról, hogyan jött létre legfrissebb duettje, a Hello Kökény Attilával. A klipet idetesszük, holnap esik róla szó, érdemes megnézni, a zene és grandiózus képi világa miatt is.

Tartsanak velünk és a Sunday Brunchhal vasárnap délelőtt az Indexen.

A Sunday Brunch adásának legutóbbi vendégei voltak: Anger Zsolt és Lilu is.