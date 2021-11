Újabb három kötettel bővül a Millennium svéd krimisorozat – jelentette be a Polaris kiadó, amely megszerezte a népszerű sorozat jogait.

A Millennium-sagát megalkotó Stieg Larsson 2004-ben halt meg, így nem érte meg könyvei hatalmas sikerét. Trilógiája első regénye, A tetovált lány 2005-ben, a két további kötet, A lány, aki a tűzzel játszik és A kártyavár összedől 2006-ban és 2009-ben került a boltokba. A könyveket több mint ötven országban adták ki, világszerte százmillió példányban fogytak, a történeteket többször is megfilmesítették.

A Norstedts kiadó később a svéd David Lagercrantzcal írt alá szerződést az újságíró Mikael Blomkvist és a hacker Lisbeth Salander történetének folytatásáról.

A 2015-ben megjelent, Ami nem öl meg (The Girl in the Spider’s Web) című negyedik részt már Lagercrantz írta. A kötet hatmillió példányban kelt el 47 országban, és vegyes kritikákat kapott. Annak idején több író is a könyv bojkottjára szólította fel az olvasókat a Larsson iránti tiszteletre hivatkozva.

A sorozat ötödik könyve 2017-ben jelent meg Mint az árnyék címmel (The Girl Who Takes an Eye for an Eye), majd 2019 augusztusában kerül a boltokba a széria hatodik, eddig utolsó darabja, A lány, aki kétszer élt (The Girl Who Lived Twice).

Lagercrantz ezt követően bejelentette, hogy nem ír több Millennium-könyvet.

A Lisbeth Salanderről és Mikael Blomkvistről szóló sorozat egy bámulatos eposz, David Lagercrantz fantasztikus munkát végzett, amikor elvállalta a feladatot

– mondta Jonas Axelsson, a Polaris kiadó vezetője.

Egyelőre nem közölték, ki fogja írni az újabb köteteket – számolt be az MTI.