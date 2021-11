Meghalt Csűrös Karola

Elhunyt Csűrös Karola. A Szomszédok legendás Szikszay Etusaként is ismert színésznő 85 éves volt – közölte közösségi oldalán a Madách Színház, mely színház társulatának öt évtizeden keresztül volt a tagja.

Csűrös Karolát, aki november hatodikán ünnepelte 85. születésnapját, egy Varázsfuvola előadás jegyezte el mindörökre a színpaddal. Erről színi pályafutásának ötvenötödik évfordulóján mesélt az MTI Pressnek, visszaemlékezéseit a szinhaz.hu oldalán ma is elolvashatjuk:

Attól kezdve hetente négyszer ott ültem a kakasülőn, tagja lettem az operabarát körnek, a művészbejárónál vártuk az énekeseket. Aztán teljesült a vágyam; megnézhettem egy próbát is. Más kiábrándult volna a százas égők, poros díszletek láttán és a jelzésszerűen eldúdolgatott áriarészletektől, én viszont elkápráztatva határoztam el: ide kell bekerülnöm. De tudtam, nincs annyira képzett hangom. Maradt tehát a prózai színház. Kamaszként amúgy is mindig a fal mellett osontam, annak biztos tudatában, hogy mindenki szebb nálam. Megnyugtatott hát, amikor arra gondoltam, hogy a színész minden este más bőrébe bújhat bele. Másodikos gimnazistaként jelentettem be otthon, hogy színész leszek. A papám Kossuth-díjas vegyészprofesszor, akadémikus volt, anyu meg festőművész. Megijedtek a döntésem hallatán, de végül apu azt mondta: tudod mit, próbáld meg, nehogy egész életedben engem szidj, amiért nem sikerült az álmod.