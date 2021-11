Ha adományozásról és jótékonykodásról van szó, az amerikai major sportágak közül az NBA magasan kiemelkedik. A világ legerősebb kosárlabda-bajnokságában egy külön kampányt is építettek a jótékonykodás köré, aminek keretein belül a liga sztárjai az ünnepek alatt ételt osztanak, ajándékoznak a rászorulóknak és tesznek városukért, lakókörnyezetükért. Összeállításunkban a legszebb ünnepi pillanatokat gyűjtöttük össze a tengerentúlról, ami sokkal többet jelentett a sztárok számára is, mint a kosárlabda.

Az NBA a Season of Giving kampány keretein belül évről évre jótékonykodik az ünnepi időszak alatt. A világ legjobb kosárlabdázói személyesen keresik fel közösségük, lakókörnyezetük rászoruló tagjait és adományaikkal, felajánlásaikkal járulnak hozzá, hogy mindenkinek az év legszebb, legnyugodtabb napjait az ünnepek szolgáltassák.

Összeállításunkat kezdjük a liga jelenlegi egyik legjobb játékosával, a kétszeres NBA-bajnok Stephen Curryvel. A Golden State Warriors sztárja meccsről meccsre döntögeti a rekordokat, de a pályán kívüli tevékenységei is példaértékűek. Az „Eat. Learn. Play.” névre keresztelt alapítványán keresztül az idei lesz immár a kilencedik karácsony, mikor a Curry család jóvoltából 1000 oaklandi székhelyű rászoruló családnak kerülnek ajándékok a fa alá. Az alapítvány továbbá melegétel-osztással és ételcsomagokkal várja a környék rászorulóit az ünnepek közeledtével.

A címvédő Milwaukee Bucks dobógépe, Khris Middleton is rendre kiveszi a részét, amikor ünnepi jótékonykodásról van szó. A 30 éves játékos „Twelve Days of Khrismas” nevű mozgalma során több, mint 200 kabátot osztott ki wisconsini oktatási intézményekben rászoruló diákok számára. Csapattársa, a tavalyi döntő legértékesebb játékosa, Jannisz Antetokoumnpo is bőkezűen ajándékoz az ünnepek közeledtével. A Görögországban született nigériai származású kosárlabdázó nem felejtette el azt sem, hogy honnan jött, így a koronavírus-világjárvány alatt szülővárosának adományozott ételcsomagokat és maszkokat.

Az NBA-bajnok, nigériai-görög kosaras elmondása szerint, azok a pillanatok, mikor látta a boldog és hálás gyermekek mosolyát, mindennél többet jelentett számára.

Az NBA már a 2000-es évek elején elindította az NBA Cares, Season of Giving kampányát, ami mára már kiemelkedő jótékonysági mozgalommá nőtte ki magát a tengerentúli major sportágak között. Itt csupán nem arról van szó, hogy sztárjátékosok a dollármilliárdos fizetéseikből adományoznak és jótékonykodnak, hanem ahogy a „cares” szó is sugallja, a nagybetűs törődés is része a kampányuknak.

Évről évre ellátogatnak a csapatok kórházakba, árvaházakba, ahol az ajándékokon kívül beszélgetnek és időt töltenek a gyerekekkel. Az egyik legmeghatóbb pillanatig 2012-ig kell visszautaznunk, ahol az akkor még LeBron James vezette bajnokcsapat, a Miami Heat látogatott el az ünnepek közeledtével egy helyi kórházba.

