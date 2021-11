Cikinek hitt karácsonyi ajándékok, amiknek valójában nagyon is örülünk

Vészesen közeledik a karácsony, egyre több dolga lesz a kiszállítócégeknek is, tekintettel arra, hogy az internet térhódításának hála már nincs olyan, amit ne lehetne házhoz rendelni, és egyébként is pandémia van.

Ha a karácsony kedvelőit nézzük, kétféle ember létezik: az egyik már jóval a szezon előtt bevásárol, a másikat pedig csak az utolsó napokban szállja meg az ünnepi szellem. Az viszont évről évre komoly fejtörést okoz a legtöbbünknek, hogy mégis mivel lepjük meg szeretteinket.

Annak, aki ünnepli a karácsonyt, valószínűleg minden évben eljön az a csípős decemberi nap, amikor rádöbben, hogy nyakán az ünnep, de még senkinek sem vett ajándékot. Minden családban vannak könnyebb és nehezebb esetek, de akárhogy is, kivétel nélkül akadnak olyan rokonok vagy barátok, akiknél csak a fejünket vakarjuk, hogy minek örülnének. De pánikra semmi ok, hiszen a közhelyesnek tűnő ötletek is remek választásként szolgálhatnak, már ha megfelelően ismerjük azt, akinek szánjuk őket.

Gyertya

Egyesek a cikinél is cikibb kategóriába dobják a gyertyákat, ha ajándékötletekről van szó. Egy jól kiválasztott darab, esetleg darabok azonban szinte bárki szívét megdobogtathatják. Egy minőségi illattal nehéz mellélőni, a csajos aromák mellett bőven van választék férfias bukékből, de választhatunk akár teljesen uniszexet is, ami például egy előszobát tölthet be frissességgel. Ma már illatgyertya-válogatások is léteznek, ezeknek nemcsak az illata, de a külleme is olyan megnyerő, hogy bárki otthonának a díszévé válhat.

Bögre

Sokan lehetnek azok, akik már hallották a szüleiktől vagy a párjuktól, hogy

ha valaki még egy bögrét idehoz, kinyírom!

De őszintén, melyik az a háztartás, ahol nem fér el még egy utolsó utáni pulcsimintás csészécske, vagy éppen egy mókás alakú ibrik?

Pipereholmi

A tisztálkodási szerek esetében nem árt tisztázni, hogy kinek csomagoljuk őket. Ha például egy munkatárs vagy családtag körül időnként jól láthatóan összefacsarodik az ábrázatunk, nem feltétlenül a legetikusabb ötlet dezodorral kedveskedni neki. Ha viszont egy kedves barátunkról tudjuk, hogy van egy illat vagy kozmetikum, amit nagyon kedvel, akkor egészen biztosan nem veszi zokon, ha meglepjük egy csomaggal, aminek ezek alkotják a fő elemeit.

Műnövény

A művirágok sokak fejében olcsó, szemmel láthatóan ízléstelen csecsebecseként élnek. Pedig a korral együtt ezek a díszek is rengeteget fejlődtek, és ma már bőven akadnak olyanok, amikről még a megtapogatásuk után sem mondanánk meg, hogy utánzatok. Zöld növények és virágok egyaránt elérhetőek a széles kínálatban, és nemcsak egy ablaktalan fürdőszoba tulajdonosa örülhet egy-egy ízléses darabnak, hanem bizony azok a kedves barátok vagy rokonok is, akik egyszerűen képtelenek életben tartani egy élő növényt.

Ajándékutalvány

Egy ruhaboltban sorban állva mind rápillantunk a kasszában kiállított ajándékkártyákra. Talán el is gondolkodunk azon, hogy vehetnénk egyet valakinek, de aztán bedobjuk az ötletet a cikiraktárba. Pedig jobban belegondolva egy unokatestvér vagy barát kifejezetten örülhetne egy jelképes összegű kártyának, amivel a kedvenc boltjában vásárolhat. Egy pulóver első blikkre jobb ötletnek tűnhet, de ha a megvásárolt darab nem tetszik az illetőnek, valószínűleg a szekrénye mélyén merül feledésbe, mert visszavinni nem akarja – ellentétben a szóban forgó kártyával, amiről nagyobb eséllyel vásárolja le a rátöltött összeget. Manapság egyébként nagy divatja van a szépségipari utalványoknak is. Sokan áhítoznak például tartós szemöldöktetoválásról, ám az árát látva inkább úgy döntenek, jó lesz a festék vagy a ceruza is. Ha tudjuk, hogy a szerettünk ilyesmire vágyik, remek döntés lehet meglepni egy ilyen lehetőséggel, ami jóval elegánsabb, mint pénzt adni. Habár…

Pénz

Kétségtelen, hogy szoros családi vagy baráti körben nem ildomos pénzt ajándékozni a szeretet ünnepén – és máskor sem. Ez ugyanis azt sugallja, hogy még csak el sem gondolkoztunk azon, minek örülhet a másik. Fiatalabb rokonoknak vagy barátok gyerekeinek azonban imponáló is lehet, ha egy pénzzel teli boríték várja őket a fa alatt. Így azt vehetnek maguknak, amit szeretnének, miközben az ajándékozónak sem kellett sokat gondolkodnia, mégis jó fejnek látják a fiatalok.

Összességében persze nem árt szem előtt tartani, miről szól valójában az ünnep. Természetesen a legtöbben tartják az időtlen idők óta hagyománnyá vált ajándékcserét a karácsonyi vacsora előtt vagy után, de egy méregdrága, előre megbeszélt „meglepetés” helyett sokkal jobban eshet a másiknak egy apróbb, jelképes kedveskedés, na meg persze egy jó adag odafigyelés. Ezt azonban mind-mind háza válogatja.

(Borítókép: Shutterstock)