Pokorny Lia: „Én nem cipő-, hanem barkácsboltban alélok el”

Az első magyar romantikus karácsonyi vígjáték, a Nagykarácsony miatt érkezett a Sunday Brunchba, de persze szó esett sok minden másról. Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása egy spontán stand upba torkollt, már csak emiatt is érdemes vasárnap délelőtt megnézni az adást.

A filmet, melyet a Sunday Brunch rögzítésekor még nem láthattunk, lévén a premier előtt rögzítettük, mostanra pótoltuk: csupaszív alkotás, nagyon kell a léleknek, Pokorny Lia az első karácsonyi filmbe pedig eleganciát, bájt és humort csempész. Mindenki nyugodjon meg, a szerepét és a film jelentőségét is alaposan átbeszéltük.

Beszédtéma volt továbbá a színésznő DIY szenvedélye. A műsorban ki is derül, hogy, ha állását veszített színésznő lenne, úgy az építőiparban is el tudna helyezkedni: fest, parkettát csiszol és sok javítási, kivitelezési feladat láttán sem futamodik meg. Több is ez, mint hobbi: már-már szenvedély:

Ő nem a cipőboltban szokott elalélni, hanem a barkácsáruházban, a barátnőjével szemrevételezve az árukészletet, amikor is felszakad belőlünk egy halk sikoly a következő szöveggel:

Úristen! Ott egy hőlégfúvó!

Jó Liával beszélgetni, ezért nem is hagyjuk egyhamar abba. A diskurzusban szót ejtünk önálló estjéről, a Liasonról, érintjük a témát, milyen volt elszenvedni a Covidot és azt is, milyen változásokat hozott a betegség az életében.

