Az Op. az opus rövidítése. A szó latin eredetű, és művet jelent.

Az Op. mögött rendszerint egy szám áll, ez azt jelöli, hogy az adott darab hányadik a zeneszerző életművében. Például az Op. 146. azt jelenti, hogy ez a szerző 146. darabja.

Persze előfordul olyan mű is, amelynek nincs Op. száma. Ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne az életmű része, leginkább az a prózai ok, hogy a zeneszerző valamilyen oknál fogva kihagyta vagy kifelejtette a lajstromból.

Az Op. nem összetévesztendő a No.-val, ami szintén számozást jelöl. Olyan is van, hogy az Op. és a No. együtt szerepel egy mű mellett. Nagyjából az a különbség, hogy míg az Op. az életmű folyamatában betöltött időrendi pozíciót jelöli, a No. az azonos műfajban született darabok egymás után következésére utal. Például az 1. szimfónia után jön a 2. szimfónia, és így tovább. Mint Shakespeare szonettjeinél.