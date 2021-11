Decemberben új részekkel jelentkezik a No, megállj csak! című kultikus orosz rajzfilmsorozat, ám a szereplők meglehetős átalakuláson mentek keresztül időközben – számolt be a szlovák Denník N nyomán az Azonnali.

A No megállj csak! a Szovjetunió azon termékei közé tartozott, amelyek világszinten is sikert arattak, Magyarországon is népszerűségnek örvendett. Egy 2014-es felmérés szerint az oroszok egyfajta nemzeti kulturális örökségként tekintenek a huligán farkasról és a jámbor nyúlról szóló rajzfilmsorozatra. Az újraindítást az eredeti sorozatot is gyártó Szojuzmultfilm jelentette be 2019-ben.

A cég ennek ellenére rögzítette, hogy az idén decemberre ígért új részek nem közvetlen folytatást fognak jelenteni, hanem egy teljesen új, alternatív univerzumban játszódó sorozatot, amely szándékaik szerint az aktuális trendeknek, valamint a mai kor és a mai fiatalok elvárásainak is megfelel.

Az orosz rajongók fel is háborodtak, ugyanis a jelzett változtatások jegyében az eredeti művet komoly változásnak vetették alá, kezdve azzal, hogy az eredeti, kézzel rajzolt sorozatot teljesen számítógéppel animált verzióra cserélték.

Leginkább a főszereplők új ábrázolása váltott ki nemtetszést. Az eredeti farkas egy kócos, dohányos, gyakorta tornacipőt és trapéznadrágot viselő figura volt, aki helyett egy erősen metroszexuális jellegű karaktert alkottak meg, a Nyúl esetében pedig nemet is változtattak, legalábbis a korábbi, feminin figura helyett egy fiúsabbat kreáltak, és a szinkronhangja is férfi lett.

Oroszországban emiatt nagy vitákat váltott ki a mű új verziója, bár a „genderkérdés” helyett sokkal inkább az áll a fókuszban, hogy az oroszok egyszerűen szeretnék visszakapni a karakterek eredeti vonásait.