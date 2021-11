Pokorny Liával megtörtént a karácsonyi csoda

A színésznő az első magyar romantikus karácsonyi vígjáték, a Nagykarácsony miatt érkezett a Sunday Brunchba, na meg azért, hogy az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtsa, ám a jelenetsor egy spontán stand-upba torkollt. Tartsanak velünk ezen a vasárnapon is!

Pár nappal a születésnapja előtt mutatták be legújabb filmjét, ahol ugyan mellékszereplő, de lubickol a szingli anyuka szerepében, aki a maga módján, ahogy a Nagykarácsonyban mindenki, keresi a saját boldogságát.

Anélkül, hogy spoilereznék, azért elárulom, hogy velem is megtörtént a csoda

– meséli az első karácsonyi vígjátékban alakított szerepéről. A csütörtökön mozikba került filmnek több erénye van, közülük kettő, hogy az ünnepi kalamajkák végre hétköznapi emberekkel esnek meg, a másik, hogy olyan lenyűgöző várossá nemesül benne a karácsonyi Budapest, hogy az havazás nélkül is csodálatos.

A beszélgetés során előkerül, hogy Pokorny Lia is elszenvedte a Covidot, ami eltartott 6 hétig, és még rövid ideig memóriazavar emlékeztette őt arra, hogy ez is megvolt. De a szenvedés mellett megvilágosodást is hozott a betegség, sok terhet lerakott, emberi kapcsolatait pedig jelentősen átértékelte.

A Covid számomra egy transzcendens élmény volt, és most nem az van, hogy drukkolok, hogy mindenki essen át rajta, ellenkezőleg. Javaslom a védekezést, de ha már megtörténik, mindenki használja arra, hogy szembenézzen az életével. Az azóta eltelt pár hét alatt több embertől váltam meg tudatosan, mint egész életemben

– vonja meg a Covid-mérleget a színésznő.

Mesél arról is, hogy a színházi világra milyen hatással volt ezen az őszön a járvány, milyen változások történtek a jegyeladásokban, hogyan töltődik meg napjainkban egy produkció, mondjuk az új sanzonestje, a LIAison.



A műsorban szó kerül még az adventről, lakásdekoráslásról, Pokorny Lia DIY-szenvedélyéről. Kiderül, hogy amennyiben állástalan színésznő lenne, úgy vélhetően teremnének babérok neki az építőiparban, tud ugyanis parkettát csiszolni, csempét festeni, glettelni, a saját lakását is maga varázsolta „pokornyliássá”.

Imádok bolhapiacra járni, a tárgyaknak új életet adni. Az advent a 68 négyzetméteres lakásomban különlegesen dús, a mennyezetről tobozok lógnak, a dekorációt a természet kincsei adják, és az egész olyan, mint egy meseerdő.

A beszélgetés további részleteiért kattintson vagy a videóra, vagy a csak hallgatható podcastváltozatra.

