Wunderlich József már nem játszhat a Vígszínházban?

Továbbra is forrong a Vígszínház társulata, a művészeket és a színházi dolgozókat nagyon felzaklatta kollégájuk, Wunderlich József múlt heti internetes bejegyzései. Mint erről az Index is hírt adott, a népszerű színész saját Facebook-oldalán rohant ki Rudolf Péter igazgató ellen, mert szerinte a színház vezetősége nem tesz eleget azért, hogy megvédje dolgozóit a járványtól. Azt is szóvá tette, hogy egy kolléganőjét leváltották a Sirály női főszerepéről, mivel nem volt hajlandó levetkőzni egy jelenetben, holott a rendezői koncepció szerint ebben az előadásban erre szükség van.

Rudolf Péter két közleményben cáfolta színésze vádjait, Wunderlich később maga is visszavonta korábbi kijelentéseit,

és elnézést kért minden érintettől.

A Vígszínház egyelőre nem szólalt meg az ügy hátteréről, s bár többször kerestük Rudolf Péter direktort, türelmet kért tőlünk, beszélgetésünk így nem hivatalos. Kerestük Wunderlich Józsefet is, aki az ügyben nem kívánt megszólalni.

Az Index információ szerint a Vígszínház grúz vendégrendezője, David Doiasvili már a próbafolyamat elején tisztázta, hogy Csehov Sirály című darabjának egyik jelenetében fedetlenné válik az egyik női szereplő felsőteste. Amikor az érintett művész jelezte, hogy erre nem hajlandó, másik kolléganője vette át a szerepet. A Vígszínház honlapján novemberben adtak hírt a Sirály első olvasópróbájáról. Ott Waskovics Andrea szerepel a főszereplők között. A 2021. december 17-i bemutató színlapján már nincs ott a neve, Nyina szerepét Márkus Luca játssza.

Az Vígszínház direktora még múlt pénteken rendkívüli társulati ülést hívott össze éppen azért, hogy megtárgyaljanak minden ügyet, és beszéljenek a lehetséges következményekről. A megbeszélés eredményeiről mindeddig nem adtak ki hivatalos közleményt, ám annyit megtudtunk, hogy a résztvevők sem nyilatkozhatnak arról, ami ott történt.

Információink szerint a művészek többsége megbocsáthatatlannak tartja, hogy kollégájuk nagy nyilvánosság előtt teregette ki vélt vagy valós sérelmeit. Azt különösen súlyos hibának gondolják, hogy Wunderlich József a korábbi igazgató, Eszenyi Enikő botrányos távozását előidéző eseményekre emlékeztető, #metoo-jellegű cselekménnyel vádolta a színház vezetését.

Rudolf Péter igazgatóról tudni lehet, hogy emberileg szereti, művészként pedig sokra tartja Wunderlich Józsefet. Kapcsolatukat jól jellemzi, hogy amikor a színész Covid-tesztje pozitív lett, és attól tartott, hogy megfertőzi családtagjait, felajánlotta saját lakását a művésznek. A Vígszínház igazgatójaként viszont kezelnie kell a kialakult helyzetet.

A jelek szerint Wunderlich József szerepeit bizonytalan időre mások veszik át. A népszerű színész jelenleg kilenc darabban játszik a Vígszínház honlapja szerint.

A már említett Szerelmek városa című darab 2021. november 30-ra meghirdetett előadása technikai okok miatt elmaradt, december elsején pedig már nem wunderlich Józseffel adták elő, jóllehet a színlapon még az ő neve szerepel.

Eddig Wunderlich József alakította Boka Jánost A Pál utcai fiúk című musicalben is. Molnár Ferenc regényéből Geszti Péter, Grecsó Krisztián és Dés János írt hatalmas sikerű zenés darabot. A történet egyik emblematikus jelenete, amelyben a Pál utcai fiúk vezére, Boka János kénytelen kizárni csapatából az áruló Geréb Dezsőt.

A sors furcsa fintora, hogy úgy tűnik, a valóságban most Rudolf Pétert hozta hasonló helyzetbe Bokát játszó színésze. Részlet Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből:

– János – mondta (Geréb – a szerk.) elfulladó hangon –, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek. Én jóvá akarom tenni a hibámat. Bocsássatok meg nekem! – Ó – felelt Boka –, én már megbocsátottam neked! – És visszavesztek? – Azt már nem. – Semmi módon? – Semmi módon. …Boka egy pillanatig habozott. Életében először volt kegyetlen valakivel szemben. És már meg is mozdult, hogy utánamenjen, hogy utánakiáltson: „Gyere vissza, de aztán jól viseld magad!” – mikor hirtelen eszébe jutott egy jelenet. Az a nevetés, amellyel Geréb a minap elszaladt előle a Pál utcában. Amikor kinevette őket. Mikor ott álltak Nemecsekkel a gyalogjáró szélén, szomorúan, lehorgasztott fővel, a fülükben azzal a gúnyos, kaján nevetéssel, amellyel Geréb elugrott előlük. Nem – szólt önmagának –, nem hívom vissza. Ez rossz fiú.

(Borítókép: Wunderlich József a Háború és béke című színdarab próbáján a Vígszínházban 2017. december 12-én este. Fotó: Mónus Márton / MTI)