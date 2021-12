Vizsgálat indult a Vígszínházban, és Wunderlich József tényleg nem játszhat

Mint ezt csütörtökön megírtuk, egy ideig nem léphet színpadra Wunderlich József a Vígszínházban. Az intézmény kivizsgálja a színész interneten közzétett, majd visszavont vádjait, és azt is, hogy ezzel mekkora kárt okozott a színháznak.

Már szerdán Szántó Balázs vette át Wunderlich József szerepét a Szerelmek városa című előadásban. Információink szerint Wunderlich interneten közzétett bejegyzései után, melyeket több alkalommal cáfolt a Vígszínház vezetése – és amelyeket a színész később vissza is vont, majd a társulati ülésen és nyilvánosan, a világhálón is bocsánatot kért miattuk –, a társulat egy része közölte, hogy nem kívánt olyan darabban fellépni, melyben kollégájuk is játszik.

A színház szakszervezete és üzemi tanácsa december harmadikán közleményben foglalta össze az ott dolgozók konszenzusos véleményét. Ebben leszögezik, hogy a Vígszínházban nem uralkodik „félelem és antidemokratikus légkör”, semmiféle panasz sem érkezett az Üzemi Tanácshoz és a szakszervezethez azokról a problémákról, amikről Wunderlich József az internetes honlapján panaszkodott. A tényekkel alá nem támasztott, de nagy nyilvánosság előtt tett kijelentéseket

a színház jó hírét és rangját, tagságát és vezetőjét sértő, a tények pontos ismeretét nélkülöző megnyilvánulásnak tekintik.

A témában megjelent cikkünk másnapján, december 3-án, pénteken közlemény adott ki a Vígszínház is melyben hírt adnak egy részletes belső vizsgálatról, valamint megerősítik, hogy Wunderlich József szerepeit néhány hétig mások veszik át.

A közlemény szövegét változtatás nélkül tesszük közzé:

„Wunderlich József Facebook bejegyzései nyomán kialakult helyzetre reagálva a Vígszínház színészgyűlést, majd társulati ülést tartott. A színész mindkét alkalommal kinyilvánította, hogy hibázott, bocsánatot kért a vezetőségtől és a kollégáktól. Elismerte, hogy súlyos károkat okozott a Vígszínháznak.

A mögöttünk álló időszakban a Vígszínház vezetősége minden tőle telhetőt megtett, és a lehető legkörültekintőbben járt el a pandémiás helyzet kezelésében. Ezt a Vígszínház üzemorvosa maga is megerősítette a társulati ülésen. A színház belső életének, egy próbafolyamat közben kialakuló feszültségnek a kezelésére pedig megvannak a Vígszínház újonnan kialakított csatornái.

Az elmúlt évek eseményei után különösen érzékeny kérdés, hogyan rendezzük a kialakult helyzetet. Mindeközben a pandémia is folyamatos feszültségben, bizonytalanságban tart mindannyiunkat. A nyilvánvaló jogi és morális kérdések mellett ezt a tényt is figyelembe kell vennünk, amikor döntéseket hozunk.

Belső vizsgálatokat indítottunk, amelyek lezárásáig nem tudunk felelősen nyilatkozni konkrétumokról. Jelenleg annyit tudunk közölni, hogy egyelőre a következő két hétben Wunderlich József szerepeit beugrásokkal kollégái veszik át.

Két premierre – Party és Sirály – is készülünk, de mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy a társulatban megteremtsük a békét, ami a közelmúltban történtek után nem könnyű feladat.”

(Borítókép: Wunderlich József játszik Steven szerepében Mike Bartlett Földrengés Londonban című drámájának próbáján a budapesti Vígszínházban 2016. március 29-én. Fotó: Kallos Bea / MTI)