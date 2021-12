Az Antikrisztus az Urániába érkezik

Kedden indul az idei Román Filmhét az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A december 12-ig tartó seregszemlén kosztümös drámát, természetfilmet és Mexikóban játszódó túsztörténetet is láthat a közönség. A filmhét programjában a magyar közönség előtt is ismert alkotók, Radu Muntean és Cristi Puiu új munkái mellett elsőfilmes szerzők is bemutatkoznak.

Az eseménysorozat zárónapján vetítik a Malmkrog, avagy az Antikrisztus története című kosztümös drámát Cristi Puiu rendezésében.

A monarchia végnapjaiban játszódó alkotás tavaly a Berlinale Encounters szekciójának díjazottja volt. A szinte cselekmény nélküli történetet Vlagyimir Szolovjov orosz vallási gondolkodó Három beszélgetés a háborúról, a haladásról és a világtörténelem végéről című munkája ihlette, írta az MTI.

A Románia vadvilága című természetfilm a Kárpátok, a Duna és a Fekete-tenger találkozásának vidékén forgott hét évig, a legvadabb, egyben legszebb tájakat mutatja be, fókuszában az ott élő állatok életével. Dan Dinu és Cosmin Dumitrache filmje az idei TIFF-en közönségdíjat kapott.