Lehetetlen küldetés, kerülje el karácsonykor a Last Christmast

December első napjától indul és szentestéig tart a meglehetősen baljós hangzású Whamageddon című játék. A név beszédes, ugyanis a szabály mindössze annyi, hogy úgy kell eljutni december 24. éjfélig, hogy az ember elkerülje a Wham! zenekar Last Christmas című számát.

Ám amint meghallja a karácsonyi klasszikust, akkor eléri a vég, és kiesik, amit a közösségimédia-felületein #Whamageddon kiírással kell tudatni a nagyvilággal, a kiesett játékos pedig „Whamhallá”-ba kerül. Csak az eredeti muzsika számít, a feldolgozás és a remix nem.

Túlélni a játékot komoly kihívást jelent. A kávézók, bevásárlóközpontok és karácsonyi partik veszélyes zónákká válnak, hiszen az ünnepi időszakban ezeken a helyeken bármelyik pillanatban bekúszhat a fülekbe George Michael szám eleji „úzása”.

A játék első változata 2010-ben indult el egy netes fórumon, ekkor még egész december hónapban tartott a kihívás. 2016-ban egy Facebook-oldalt hoztak létre a játékhoz, itt már a módosított dátumokkal zajlott a szabályismertetés. 2018 decemberében a brit stand-up komikus, Romesh Ranganathan egy tweetet tett közzé, amelyben a Whamageddon szabályait magyarázta. Ez volt az a pont, mikor több hírportál is felfigyelt a játékra.

George Michael 2016-os halála után néhány játékos áttért arra, hogy Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című dalát használja; a játék ezen verziója az ApoCareypse nevet kapta.

A játék akkor igazán élvezetes, ha a résztvevők „természetes halált halnak”, és a lehető legváratlanabb pillanatokban éri őket a véget jelentő Last Christmas, de a szabály nem zárja ki az aljasabb verziót, így az is számít, ha kapunk egy linket, amit megnyitva felcsendül a dal.

Mivel feldolgozások nem számítanak, viszont biztosak vagyunk benne, hogy a fejekben már üvölt a zene, álljon hát itt Taylor Swift verziója, hogy biztonságosan kitombolhassuk magunkat.

(Borítókép: Michael Putland / Getty Images Hungary)