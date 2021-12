Cyla, a nyitott könyv, és életének ismeretlen fejezetei

A közösségi média világában bárkiből lehet celeb – hallottunk már mindannyian az unásig ismert megállapítást. A mantrát, miszerint egyetlen eltalált videó, egyetlen „jókor jó helyen” előadott eszmefuttatás, egyetlen személyiségjegy hangsúlyozása sztárrá tehet valakit. Mi tagadás, van benne valami. Tapasztaltuk. Nem egy, nem két híresség estében...

Kajdi Csaba, vagy ahogy a social médián keresztül a nagyközönség megismerhette, Cyla lassan két éve befolyásol a világhálón. Az Instagram népe szókimondó és provokatív, ugyanakkor intelligens és jószívű férfit ismert meg a személyében, a modellügynök karrierje azonban már két évtizede elkezdődött, csak akkor ugyebár még nem influenszerként vonult be a köztudatba.

„Celebeken élcelődik, kulturális perceket tart, sőt még főzni is tanít az Instagramon. Teszi mindezt úgy, hogy komolyan adja elő a komolytalant, és vice versa. Tanít, hiszen ő is sokat tanult, ám a humoros körettel tálalt videókat nézve az ember észre sem veszi, hogy Cyla mennyi – valóban – hasznos és érdekes információt oszt meg a követő-rajongóval” – számoltunk be tavaly a Cyla-jelenségről, ami azóta nemhogy lecsengett volna, hanem még inkább felerősödött. Olyannyira, hogy Papp Gergő „Pimaszúr” életrajzi könyvet írt a legforróbb humorú magyar social média sztárról. A Helikon kiadó gondozásában megjelent A nagy Cyla-sztori a napokban hódította meg a könyvesboltok polcait.

A kiszínezett Cyla-sztori

Nem Pulitzer-díjra és nem az irodalmi Nobelre hajtunk, anyukám! A célunk pusztán annyi volt, hogy élményeket, némi személyes tanulságot és vidám perceket szerezzünk az olvasónak. Papp Gergő remek társam volt abban, hogy ez a mű elkészüljön. Kellő profizmussal, olykor túlzott hajcsárkodással, de végig humorral és szerencsére öniróniával nyúlt a sokszor elég érzékeny témákhoz. Az én érzékeny témáimhoz. Bízom benne, hogy jobban megismer majd minket az olvasó, és ugyanolyan szeretettel fogadja ezt a kis könyvet, mint amilyen szeretettel írtuk. Nektek. Na, de most már taka olvasni, Anyukám, há’ jópofa vagy!

– fogalmaz a Cyla-sztori című könyvben Cyla. Aki életében először találkozik Kajdi Csaba nevével, ebből a pár sorból egyből sejti, milyen hangvételű olvasmányra számíthat.

Eleinte furcsának tűnhet, hogy bárki is életrajzi könyvet írjon Cyláról, hiszen ő (na meg az Instagram-krónikái) egy folytatásos regény. A modellügynök az életének, ha nem is a teljes egészét, de jelentős részét évek óta a közösségi médiában éli. Minek ide könyv? – merülhet fel a kérdés az olvasóban. Hát pont azért, mert Cyla az életének csak egy töredékét mutatja meg nekünk, tartalomfogyasztóknak, a 47 éves Kajdi Csaba gyermekkoráról, ifjúságáról és az influenszerkedés előtti tapasztalatairól – egyszóval az élettörténetéről – viszont vajmi keveset tudunk. Pimaszúr azonban meglátta a Cyla-sztoriban rejlő lehetőséget, és élt is vele: a legféltettebb, hétpecsétes titkokra is fény derült a közel 400 oldalas könyvben.

Bepillantást nyerhetünk Cyla egyáltalán nem átlagos szerelmi életébe: hiába hinné azt az olvasó, hogy a nagyszájú, belevaló influenszer korábban valósággal habzsolta az élvezeteket, ez azért nem teljesen igaz. Való igaz, hogy megismerjük Cyla külföldi randipartnereit, magyar kiszemeltjeit, és még annak a szerelmi háromszög történetének is a szemtanúi lehetünk, amely Cyla, valamint az egyik leghíresebb magyar modell és annak későbbi férje között szövődött. Ennek ellenére a könyvből az is kiderül, hogy hősünk életében először alig egy éve esett igazán (és itt az igazánon van a hangsúly...) szerelembe, és talált társra húsz évvel fiatalabb párja, Pap Dávid – az Instagram népének csak Bubesz – mellett. A megismerkedésük története pedig igazi modern, Z generációs sztori... (A szerelem kifejezés helytállóságát azért eleinte még az öreg Cyla is megkérdőjelezte.)

Hogy ez jó döntés volt-e a szerző részéről, vagy sem, mindenki döntse el maga: muszáj-e tudnunk mindent Kajdi Csabáról, csak ezért, mert Cylaként – social média sztárként – úgy érezzük, számonkérhetjük őt, neki pedig minden percéről be kell számolnia nekünk? Ráhúzható-e a közösségi médián el(ő)adott karakter egy magánember életének minden vonatkozására? Nos, mint az a könyvből is kiderül, igen is, meg nem is.



Az üzletember és a celeb ugyanis hiába mások, valójában ugyanazok. Kajdi Csaba egész életében Cyla volt, ezt pedig a családja és a barátai pontosan tudták: számukra egyáltalán nem volt meglepő, hogy a férfi miként nyilvánul meg a közösségi médiában. A kívülálló olvasók azonban igenis megdöbbenhetnek a lapokat olvasgatva: megismerhetik a visszafogottabb és komolyabb Csabát is, aki inkább bohóckodásnak, semmint pénzkeresési lehetőségnek tekinti az online jelenlétet.

A kötetben családi drámákból sincs hiány: Csaba életében először nyíltan vall édesapjával való kapcsolatáról, és beszél bátyjáról is. Mindketten Kajdi Györgyök, egyikük sincs napi kapcsolatban a modellügynökkel...

Szó esik még a kis Csabi gyermekkori – illegális (?) –állattenyészetéről, a megboldogult Bordzsikáról, akit még Ebergényi Rékától kapott ajándékba, na meg persze westi kutyusáról, Sanyikáról (más néven apa szeme fényéről, a Pipihúsos Táska szerelemgyermekről). Csabi nemcsak az állatokat, de a növényeket is gyűjtötte, valóságos klorofilfetisiszta volt, aki idegenek erkélyéről akasztotta le a futónövényeket vagy emelte el a cserepes csodákat – méghozzá anyja Polsikjával, amit a Kajdi testvérek Pisti nevű barátja vezetett. A mama csak az incidens után 20 évvel tudta meg, hogy fiai milyen növény- és autólopó akciókban vettek részt...

A könyv kicsit olyan, mint egy lázálom: ide-oda ugrálva veszünk el az időben, így néha azt sem tudjuk, Cyla életének melyik időszakáról olvasunk éppen, sem azt, hogy a beszélgetés Párizsban vagy Budapesten zajlott.

Igen, a helyszíneknek is fontos szerepe van, hiszen Kajdi Csaba és Papp Gergő is „párizsiak”. A szerző kint járt egyetemre, a főhős pedig félig-meddig ott nevelkedett. Míg egyes fejezetek fél oldalban letudnak egy jelentős, ugyanakkor jelentéktelennek beállított témakört, addig más fejezetek aránytalanul hosszan taglalják a kevésbé izgalmas részeket. Persze kinek mi az izgalmas...

Az idő- és helybeli ugrálásnál talán csak egyetlen dolog frusztrálóbb, az pedig a szöveg külalakja. A párbeszédek nem a klasszikus értelemben, gondolatjellel jelölt egységek, hanem pontokba szedett mondatok, így az olvasó csak a sokadik oldalon eszmél rá, hogy az imént olvasottak nem különálló gondolatmenetek, hanem oda-vissza beszélgetések írott változatai.

A furcsa tördeléstől eltekintve a könyv egyik fontos értelmezési síkja a szöveg mellett elhelyezett fotókban, és Cyla életében fontos szereplők (rokonok, kollégák, barátok, edzők, modellek és szerelmek) elbeszéléseiben rejlik. Merthogy Pimaszúrnak sikerült nem egy tucatnyi embert meginterjúvolnia. Mindegyik szereplő máshogy viszonyul Csabához: egyesek keménykezű és leleményes üzletemberként, míg mások senkihez nem fogható, igaz barátként tekintenek rá. Egy valami azonban közös a megkérdezettekben: mindannyian rajongásig szeretik ezt a megosztó férfit.

A szerző és a főhős több hónapon át tartó „együttélése” meghozta a gyümölcsét, hiszen Kajdi Csabában egyszerre ismerhetjük meg a Visage Models Hungary vezetőjét, a romantikus lelket, az őszinte barátot, a világutazó kalandort, a történelemszerető koponyát és persze az Instagram-sztorikból ismert Annamari kisfiát. Azt a Cylát, amilyennek ő szereti magát.

(Borítókép: Gáll Anna / Index)