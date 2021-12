Sosem készült még ennyi karácsonyi film

Az IMDB szerint csak idén több mint 200 karácsony témájú filmet mutattak be.

Egyre nagyobb divat a szezonális filmgyártás, legalábbis ezt bizonyítja az IMDB (nemzetközi filmes adatbázis) legújabb felfedezése, miszerint idén kétszáznál is több karácsonyi témájú tévé- és játékfilmet mutattak be – számol be a meglepő statisztikáról a BBC.

Ez csaknem duplája a 2016-os számoknak, illetve négyszer több, mint amit 2011-ben jegyeztek.

A karácsonyi filmek mindig is népszerűek voltak, gondoljunk csak a Reszkessetek, betörők! filmsorozatra, amit már mindenki unalomig nézett, mégis népfelháborodást vált ki, ha egy karácsonykor nem kerül műsorra a film. De nyugalom, idén sem maradunk Kevin nélkül.

Emellett nagy kedvenc az Igazából szerelem (Love Actually), ami talán tagadhatatlanul az egyik legjobban összerakott karácsonyi film. Több különböző, majd egybefonódó szálon futó történeteit mindenki ismeri, és rengeteg ikonikus mondatát idézzük fel előszeretettel a mai napig.

Sziasztok, gyerekek! Itt egy fontos tanács Billy bácsitól: Ne vegyetek drogot! Legyetek popsztárok, és megkapjátok ingyen!

Az IMDB-n jegyzett több mint kétszáz alkotás idén először egy magyar produkciót is rejt, ugyanis végre a magyarok is forgattak egy igazi karácsonyi filmet. Hihetetlen, hogy eddig ilyen nem volt, de talán még ennél is döbbenetesebb, hogy Tiszeker Dániel Nagykarácsony című mozija kifejezetten remekül sikerült.

A 2021-es rekordot árnyalja a tény, hogy 2009-ben a Hallmark amerikai kábeltévécsatorna úgy döntött, hogy karácsonyra külön programot indít nézőinek. Az első karácsonyi visszaszámlálás alatt négy saját gyártású produkciót mutattak be, melyek rekordszámú nézőt vonzottak. Idén a visszaszámlálás még korábban, már október 22-én elkezdődött, és 42 új karácsonyi filmet tartalmaz. A rivális Lifetime tévécsatorna felvette a kesztyűt, és ebben az évben már 35 saját karácsonyi produkciót ajánl kínálatában a nézőknek.

Sokak szerint sajnos, egyesek szerint örömünkre a streamingszolgáltatók is komolyan veszik a kihívást: a Netflix tucatnyi saját filmet kínál karácsonyi választékában. Az érdekes a jelenségben az, hogy ezeknek az alkotásoknak a legnagyobb százaléka csapnivaló filmeket takar, viszont mintha a tél beköszöntével az emberek szomjaznák az egyszerű történeteket, ugyanis a nézettségi adatok visszaigazolják ezeknek a produkcióknak a létjogosultságát.

(Borítókép: Tim Allen a Télapu című filmben. Fotó: Walt Disney Pictures / Getty Images)